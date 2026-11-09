Módulo del INE en Ciudad Juárez Permanece Cerrado por Paro Nacional 2026

La mañana de este lunes, decenas de ciudadanos acudieron a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en Ciudad Juárez para realizar algún trámite o recoger su credencial para votar; sin embargo, encontraron el módulo cerrado y sin personal que los atendiera.

En el lugar, algunos ciudadanos manifestaron su inconformidad ante esta situación, debido a que tuvieron que trasladarse desde zonas alejadas y esperar en el exterior del módulo, ubicado en una plaza comercial sobre Óscar Flores y Zaragoza, en medio de las bajas temperaturas.

El cierre de las instalaciones se debe al paro nacional que se lleva a cabo en algunas entidades de la República, en rechazo a la propuesta de incremento salarial del 6% para el personal de Módulos de Atención Ciudadana (MAC).

El anuncio se realizó el pasado domingo 8 de noviembre, mediante un documento emitido por el Instituto, en el que se prevé que el incremento entre en vigor a partir de enero de 2027. Hasta el momento, no se ha reportado alguna movilización por parte de los trabajadores; únicamente se ha observado el cierre de este módulo, mientras que los demás continúan operando con normalidad.