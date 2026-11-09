Sociedad

Módulo del INE en Ciudad Juárez Permanece Cerrado por Paro Nacional 2026

De acuerdo con lo señalado, los trabajadores rechazan la propuesta de incremento salarial del 6%

Módulo Permanece CerradoMódulo Permanece Cerrado. Foto: N+

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Ciudadanos en Ciudad Juárez encuentran módulos del INE cerrados por paro. El personal rechaza un aumento salarial del 6%.

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