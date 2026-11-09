Sociedad

Trabajadores del Poder Judicial Mantienen Manifestación en Torreón, Coahuila

Exigen que se establezcan reglas claras y transparentes en los procesos de evaluación laboral

Exigen que se establezcan reglas claras y transparentes en los procesos de evaluación laboralTrabajadores mantienen la manifestación sobre el bulevar Independencia. Foto: N+

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Trabajadores mantienen la manifestación sobre el bulevar Independencia

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