Cerca de 150 trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron nuevamente en el edificio sede, ubicado sobre el bulevar Independencia de Torreón, para exigir que se establezcan reglas claras y transparentes en los procesos de evaluación laboral que se pretende implementar para medir su desempeño.

Isidro Villegas, delegado del Sindicato Renovación de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, señaló que el acuerdo alcanzado el pasado sábado representa apenas un avance en las negociaciones, pero no resuelve el problema de fondo, mientras la normativa vigente continúe sin modificaciones.

Indicó que los empleados no se oponen a ser evaluados, ya que reconocen la importancia de estos procesos, sin embargo, solicitan que existan garantías que eviten posibles irregularidades y aseguren que las evaluaciones se realicen bajo criterios objetivos y claros.

Finalmente, advirtió que las movilizaciones continuarán hasta que el acuerdo alcanzado sea publicado oficialmente en el Diario Oficial de la Federación, pues consideran necesario que los compromisos queden formalizados para dar certeza a los trabajadores.