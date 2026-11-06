Sociedad

Trabajadores del Poder Judicial Realizan Paro Laboral en Torreón, Coahuila

Los manifestantes señalaron que estas disposiciones, podrían generar inestabilidad laboral

Los manifestantes señalaron que estas disposiciones, podrían generar inestabilidad laboralTrabajadores del Poder Judicial en Torreón protestan por evaluaciones laborales. Foto: N+

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Trabajadores del Poder Judicial en Torreón protestan por evaluaciones laborales

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