Trabajadores del Poder Judicial Realizan Paro Laboral en Torreón, Coahuila

La tarde de este viernes, trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron un paro de labores en la ciudad de Torreón, como medida de protesta contra los lineamientos de evaluación que se pretende implementar para medir su desempeño laboral.

Los manifestantes señalaron que estas disposiciones, establecidas por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), podrían generar inestabilidad laboral, debido a que los trabajadores que no acrediten las evaluaciones podrían ser removidos de sus cargos.

Detallaron que las evaluaciones se realizarían cada dos años y que no solamente contemplarían los conocimientos jurídicos, sino también aspectos relacionados con la convivencia y las relaciones laborales con sus compañeros y titulares.

Por otra parte, mediante un comunicado, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó que la evaluación del desempeño no pone en riesgo ningún empleo en el Poder Judicial de la Federación. Detalló que se trata de una atribución constitucional prevista en el artículo 100 de la Constitución y en los artículos 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial, por lo que su aplicación constituye el cumplimiento de un mandato legal.

El organismo calificó como falso que los exámenes programados para diciembre de 2026 puedan provocar despidos o la pérdida de plazas. Explicó que, de acuerdo con los artículos transitorios Cuarto y Quinto del Acuerdo, esta primera evaluación será exclusivamente diagnóstica, no implicará aprobación ni reprobación y sus resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal. Su propósito, añadió, es identificar necesidades de capacitación y mejorar el servicio de impartición de justicia; la primera evaluación ordinaria, con los efectos previstos en la ley, se realizará una vez concluidas las acciones de capacitación.

El OAJ aseguró además que respeta la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a expresar sus inconformidades, y ante la convocatoria de paro en varias sedes judiciales del país, reiteró su disposición al diálogo.