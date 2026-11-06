Sociedad

Trabajadores del Poder Judicial Bloquean Bulevar Nazario Ortiz Garza en Saltillo

Cerca 70 personas se manifestaron en protesta ante su inconformidad por la aplicación repentina de evaluaciones que, según señalaron, no se realizarían de manera objetiva

Cerca 70 personas se manifestaron en protesta ante su inconformidad por la aplicación repentina de evaluaciones que, según señalaron, no se realizarían de manera objetivaTrabajadores del Poder Judicial bloquean bulevar Nazario Ortiz Garza en Saltillo. Foto: N+

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