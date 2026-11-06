Frente Frío 4 se Refuerza en México; Masa Polar Traerá Heladas de Hasta -5 °C Este Fin de Semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el frente frío número 4 fue reforzado por una masa de aire frío, lo que provocará un marcado desplome de temperaturas con registros de hasta -5 °C con heladas, bancos de niebla en carreteras y lluvias torrenciales durante el fin de semana del 7 al 8 de noviembre de 2026.

El fenómeno golpeará con mayor fuerza a las entidades del norte, noreste, oriente y centro del país, donde se prevén descargas eléctricas y riesgo de granizadas.

El aire polar provocará madrugadas gélidas y riesgo de congelamiento en zonas altas y serranas:

De -5 a 0 °C con heladas severas (madrugadas de sábado y domingo): Zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De 0 a 5 °C con ambiente muy frío (madrugadas de sábado, domingo y lunes): Sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

La combinación del sistema frontal con humedad del Golfo de México desatará precipitaciones severas:

Sábado 7 de noviembre: Lluvias puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, extendiéndose con fuerza hacia zonas de San Luis Potosí y la sierra de Veracruz.

Domingo 8 de noviembre: El frente frío quedará semiestacionario en el oriente del país, manteniendo tormentas eléctricas y riesgo de encharcamientos en el noreste y centro de México.

Ante las condiciones provocadas por el frente frío, autoridades de Protección Civil y vialidad emitieron las siguientes medidas preventivas:

Medidas para automovilistas en carretera y ciudad:

Distancia de seguridad: Duplica la distancia respecto al vehículo de adelante (mínimo cuatro segundos), ya que el pavimento húmedo prolonga la distancia de frenado.

Control de velocidad y frenado: Reduce la velocidad y evita frenar bruscamente en curvas o tramos con asfalto mojado para prevenir derrapes.

Visibilidad: Enciende las luces antiniebla o las luces bajas para facilitar que otros conductores te vean; evita las luces altas si hay neblina espesa.

Alertas por tramo y región: