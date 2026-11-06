Pronóstico del tiempo

Frente Frío 4 se Refuerza en México; Masa Polar Traerá Heladas de Hasta -5 °C Este Fin de Semana

La masa de aire polar favorecerá un descenso de las temperaturas en entidades del norte, noreste, oriente y centro de México

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro
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Refuerzo del Frente Frío 4 Golpeará a México Este 7 y 8 de Noviembre 2026: Habrá Heladas de Hasta -5 Grados | N+