Tijuana Activa Mecanismo de Emergencia Ante Riesgos por Fenómeno de El Niño

El cabildo de Tijuana aprobó una declaratoria de emergencia ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño, con el objetivo de contar con recursos económicos de disponibilidad inmediata para atender afectaciones provocadas por lluvias intensas severas, vientos fuertes e inundaciones.

El presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz, explicó que este mecanismo permitirá agilizar la utilización de recursos públicos para responder a situaciones que representen un riesgo para la población, sin depender de los tiempos habituales de los procesos de licitación.

“Cuando haces adquisiciones, muchas veces, dependiendo de los montos, entran en un proceso de licitación que dura hasta dos meses, dos meses y medio. A través de la declaratoria de emergencia nosotros tenemos la posibilidad de utilizar el recurso de manera inmediata”, señaló.

El presupuesto podrá destinarse al reforzamiento de la limpieza de desarenadores y sistemas pluviales, la habilitación de albergues y la atención de contingencias derivadas de las precipitaciones previstas para la región.

Las autoridades municipales advirtieron que la cantidad de lluvia esperada podría agravar los deslizamientos activos, por lo que la Dirección de Protección Civil realizará recorridos para informar sobre los riesgos a las familias que habitan en zonas vulnerables.

Sergio Pérez Ibarra, encargado de despacho de Protección Civil Tijuana, indicó que las precipitaciones podrían intensificarse a partir de la segunda semana de diciembre y extenderse durante enero, con posibilidad de continuar en febrero y marzo de 2027.

“Lo más fuerte, se podría decir, que se espera desde la segunda semana de diciembre y todo el mes de enero”, explicó.

Además de las posibles inundaciones y deslaves, el Gobierno Municipal contempla gestionar apoyo de la iniciativa privada y del Gobierno Federal para atender daños a la infraestructura, así como eventuales pérdidas de viviendas.

Hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer el monto de los recursos que podrían utilizarse mediante la declaratoria de emergencia.

Información Perla Velázquez

APG