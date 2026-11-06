Pronóstico del tiempo

Tijuana Activa Mecanismo de Emergencia Ante Riesgos por Fenómeno de El Niño

El Ayuntamiento podrá disponer de recursos para atender inundaciones, deslaves y daños en infraestructura ante el pronóstico de precipitaciones

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