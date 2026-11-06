Pronóstico del tiempo

Termómetro Descenderá en CDMX Este Sábado: Activan Alerta Amarilla por Bajas Temperaturas

Se esperan temperaturas bajas de 4 a 6 Celsius, principalmente en zonas altas

La Ciudad de México amanecerá con bajas temperaturas. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoLa Ciudad de México amanecerá con bajas temperaturas. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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