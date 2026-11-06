Termómetro Descenderá en CDMX Este Sábado: Activan Alerta Amarilla por Bajas Temperaturas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 7 de noviembre.

De acuerdo con las autoridades de Protección Civil de la capital del país, la alerta se extiende a las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

En estas seis demarcaciones se esperan temperaturas bajas de 4 a 6 Celsius, principalmente en zonas altas.

La alerta, emitida este viernes, aplica para el periodo comprendido entre las 2:00 y las 8:00 horas del sábado.

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Por lo anterior, se recomienda a la población abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca, y evitar cambios bruscos de temperatura, así como resguardar a las mascotas del frío.

De forma adicional, se aconseja ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

AMP