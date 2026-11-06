Cultura

Así Nacen las Catrinas de Barro en Metepec para el Día de Muertos

Detrás de cada catrina y calavera de barro hay una historia. Artesanos de Metepec mantienen viva una tradición familiar que forma parte de la celebración del Día de Muertos.

Las catrinas y calaveras son parte de las artesanías de MetepecLas catrinas y calaveras son parte de las artesanías de Metepec. Foto: Cuartoscuro

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Artesanos de Metepec transforman el barro en catrinas y calaveras para el Día de Muertos, una tradición que preserva el talento y la creatividad de generaciones

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Artesanos de Metepec Crean Catrinas para Día de Muertos | N+