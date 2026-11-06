Cultura

El Xoloitzcuintle, Guardián del Mictlán, es Reconocido en la CDMX por su Historia

El 27 de octubre de 2026, la CDMX declaró patrimonio cultural inmaterial los conocimientos y las creencias que rodean al xoloitzcuintle, símbolo de la relación entre la vida y la muerte.

El xoloitzcuintle es un símbolo de la cultura mexicana y el Día de Muertos.El xoloitzcuintle es un símbolo de la cultura mexicana y el Día de Muertos. Foto: Reuters

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Según la tradición nahua, el xoloitzcuintle acompañaba a las almas hacia el Mictlán. La CDMX reconoció los saberes y expresiones culturales asociados a este perro

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