Roban en California un Cargamento de Chips de Nvidia Valorado en 11.4 Millones de Dólares

El Departamento de Policía de Oakland investiga el robo de un cargamento de chips informáticos de la tecnológica Nvidia, que ascendería a 11.4 millones de dólares, esto luego de un asalto en el norte del estado de California.

La mercancía desapareció tras salir de la ciudad en un cargamento con destino al estado de Texas, según informó este viernes Bay Area News Group.

“El Departamento de Policía de Oakland está investigando un hurto mayor ocurrido en el este de Oakland. La víctima denunció el delito al Departamento de Policía de Oakland el 13 de septiembre de 2026”, indicaron en un comunicado al medio.

El vehículo que transportaba seis palés de chips de Nvidia partió de la zona el pasado 29 de agosto y perdió el rastro en el condado de San Bernardino, en el sur de California.

Este robo se suma a una serie de delitos contra la empresa tecnológica, con sede en Santa Clara, corazón de Silicon Valley, donde están todas las empresas de alta tecnología e innovación.

El año pasado ocurrió un evento similar, luego del robo de un cargamento de Nvidia valorado en 7.5 millones de dólares que todavía se encuentra en paradero desconocido.

TLS