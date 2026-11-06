Ciencia y Tecnología

Roban en California un Cargamento de Chips de Nvidia Valorado en 11.4 Millones de Dólares

La mercancía desapareció tras salir de la ciudad en un cargamento con destino al estado de Texas

NVIDIA LOGOTIPONVIDIA LOGOTIPO. Foto: EFE

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