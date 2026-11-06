Sociedad

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se Manifestaron en Hermosillo, Sonora

Los empleados señalaron que no están en contra de ser evaluados, sino de la manera en que serán calificados

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se Manifiestaron en HermosilloTrabajadores del Poder Judicial de la Federación se Manifiestaron en Hermosillo. Foto: N+

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