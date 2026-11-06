Apoyos Para Cultivo de Trigo en Sonora 2026: Fechas de Registro

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural inició la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a productores agrícolas de Sonora, donde se depositarán los apoyos para el cultivo de trigo panificable.

Mediante un comunicado oficial se detalló que serán 564 tarjetas a entregar, a través de los Distritos de Desarrollo Rural y los Centros de Apoyo de Sader, donde en una primera etapa se contemplan inversión de 84 millones de pesos.

El 100% de los agricultores beneficiarios ya se encuentra registrados en el sistema, se avanza en el proceso de validación y generación de las cuentas del Banco del Bienestar.

Una vez concluida esta primera etapa, la Secretaría prevé una segunda dispersión de aproximadamente 340.57 millones de pesos adicionales.

Apoyo extraordinario para productores de trigo cristalino de Sonora y Baja California

Por otro lado, la Secretaría de Agricultura informó que también se entregará otro apoyo extraordinario para productores de trigo cristalino de Sonora y Baja California, que serán 430 pesos por tonelada para cerca de tres mil 500 agricultores.

Este apoyo es para enfrentar los bajos rendimientos que hubo en el ciclo agrícola posado, por la falta de horas frío.

Para acceder a este apoyo deben acudir a las oficinas de representación de la Secretaría entre el cinco y 20 de noviembre, integrar su expediente y entregar los comprobantes de comercialización, posteriormente se les llamará para que vayan por su tarjeta del banco del Bienestar donde se depositará el recurso.