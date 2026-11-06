Pedro Alliana Juramenta como Presidente de Paraguay, tras Destitución de Santiago Peña

Pedro Alliana, vicepresidente de Paraguay, de 52 años, tomó juramento como presidente de Paraguay, luego que esta misma tarde fue destituido Santiago Peña como mandatario del país tras el escándalo por la crisis de Ueno Bank al recibir millonarios fondos de instituciones estatales.

Poco después de la destitución, se entonó el Himno Nacional para el juramento de Pedro Alliana como presidente de la República.

Alliana llega al poder antecedido por el escándalo de Ueno, que contaba con 2 mil 94 millones de clientes, entre ellos del Instituto de Previsión Social (IPS), cuyos recursos permanecen congelados desde el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la intervención de la entidad privada.

Con su llegada al poder tendrá que completar el actual periodo de Gobierno, previsto hasta agosto de 2028.

Apenas el jueves, la Cámara de Diputados de Paraguay rechazó la propuesta de abrir un juicio político contra Alliana, lo que le permitió ser el sucesor de Peña, de quien fue fórmula presidencial en las elecciones generales de 2023.

Antes de estallar el caso de Ueno bank, Alliana comunicó su decisión de desistir de su precandidatura presidencial de cara a los comicios internos del gobernante Partido Colorado en 2027 y a las elecciones generales de 2028.

Medios locales han reportado que La Policía Nacional se encuentra frente a la casa de Santiago Peña por contar con orden de detención.

¿Quién es el nuevo presidente de Paraguay? Alliana es un político y empresario nacido en Pilar el 19 de febrero de 1974 considerado una figura central del Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana - ANR) y del movimiento interno Honor Colorado.

Sus cercanos le dicen de cariño “Mangui” y está casado con la diputada nacional Fabiana María Souto con quien tiene cuatro hijos.

En diciembre de 2018 se le diagnosticó leucemia, de la cual anunció estar recuperado en 2019 tras un tratamiento en Brasil.

En su juventud fue jugador de basquetbol y formó parte de la selección paraguaya en 1991.

En su trayectoria política fue gobernador de Ñeembucú de 2008-2013 y ese fue su primer gran cargo electo en la función pública.

También se desempeñó como diputado nacional 2013–2023, donde representó al departamento de Ñeembucú en la Cámara Baja, donde además ejerció como presidente de la institución entre 2019 y 2022.

Otro rol fue de presidente del Partido Colorado entre 2015–2023, y logró consolidar una alianza política con el expresidente Horacio Cartes.

Desde 2023 ha sido vicepresidente de Paraguay, luego de llegar al Ejecutivo el 15 de agosto de 2023 tras ganar las elecciones generales en la fórmula presidencial junto a Santiago Peña.

Tras la renuncia y crisis política de Santiago Peña vinculada a la situación de Ueno Bank, Pedro Alliana asume la sucesión para completar el período presidencial constitucional.