Internacional

Pedro Alliana Juramenta como Presidente de Paraguay, tras Destitución de Santiago Peña

Tras la renuncia y crisis política de Santiago Peña vinculada a la crisis de Ueno Bank, Pedro Alliana asume la presidencia hasta 2028

Pedro Alliana, Nuevo presidente de Paraguay tras destitución de Santiago Peña tras Escándalo por Ueno bankPedro Alliana, hasta hoy vicepresidente, juró este viernes ante el Congreso como el nuevo gobernante de Paraguay. Foto: EFE

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