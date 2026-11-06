Sociedad

Anuncian Segunda Feria del Empleo con 50 Empresas en Matamoros, Tamaulipas

El evento se realizará el próximo martes a partir de las ocho de la mañana en el gimnasio multidisciplinario de la UAT

Anuncian Segunda Feria del Empleo con 50 Empresas en Matamoros, TamaulipasAnuncian Segunda Feria del Empleo con 50 Empresas en Matamoros, Tamaulipas. Foto: Archivo

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Matamoros abre sus puertas al empleo: 50 empresas te esperan este martes en la UAT desde las 8 am.

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