Anuncian Segunda Feria del Empleo con 50 Empresas en Matamoros, Tamaulipas

El Gobierno Municipal de Matamoros, en coordinación con el Gobierno del Estado y el Servicio Nacional de Empleo, llevará a cabo la segunda Feria del Empleo de este año con el objetivo de vincular a buscadores de trabajo con empresas que requieren personal.

El evento se realizará el próximo martes a partir de las ocho de la mañana en el gimnasio multidisciplinario de la UAT, donde participarán alrededor de 50 empresas de diversos sectores productivos.

'Vamos a tener alrededor de un promedio de 50 empresas ofertando sus vacantes para que amplíen sus oportunidades y puedan ser contratados', Enrique Salinas Garza

Asimismo, el secretario de Desarrollo Económico de Matamoros, Enrique Salinas Garza, invitó a los interesados a acudir con varias solicitudes de empleo para incrementar sus posibilidades de colocación.

Destacó que habrá oportunidades para todo público, incluidas personas con discapacidad, además de espacios para jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral mientras continúan con sus estudios.

El funcionario señaló además que el municipio mantiene coordinación con instituciones educativas como el Tecnológico de Matamoros y la Universidad Tecnológica de Matamoros para impulsar programas de sistema dual y empleos de medio tiempo. Estas estrategias buscan que los estudiantes adquieran experiencia profesional antes de concluir sus estudios y mejoren sus oportunidades de inserción laboral.