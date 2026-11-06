Sociedad

Trabajadores del Poder Judicial se Van a Paro en 18 Estados: ¿Afecta Trámites y Servicios?

El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, propondrá mesas de diálogo para definir evaluaciones de trabajadores

Paro nacional de trabajadores del Poder JudicialFoto: Cuartoscuro
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