Trabajadores del Poder Judicial se Van a Paro en 18 Estados: ¿Afecta Trámites y Servicios?

Luego de que se diera a conocer el nuevo esquema de evaluación que se aplicará a los trabajadores del Poder Judicial en los primeros días de diciembre, los empleados iniciaron un paro nacional de labores, ya que aseguran que estos exámenes podrían ser el comienzo de un despido masivo. Sin embargo, esta protesta mantiene en vilo los trámites de miles de personas.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, propondrá mesas de diálogo para definir evaluaciones de trabajadores del PJF. “Se trata de construir, no de destruir al poder judicial”, aseguró.

El Órgano de Administración de Justicia informó ayer que evaluará el desempeño, los conocimientos y la preparación profesional de secretarios proyectistas de juzgados y tribunales, asistentes, actuarios y oficiales judiciales del Poder Judicial de la Federación (PJF).

En el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se establece que este proceso será los días 4, 8, 14 y 15 de diciembre y las calificaciones irán de 0 a 100 puntos (sobresaliente, satisfactorio, regular, suficiente e insuficiente). Asimismo, explica que servirá para la toma de decisiones en materia de reconocimiento, permanencia y, en su caso, la separación de la carrera judicial.

“Será para valorar, de manera cualitativa y cuantitativa, el cumplimiento individual y colectivo de las funciones del personal de carrera judicial y que dicho proceso tiene como finalidad fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad de la administración de justicia”, indica el texto.

Sin embargo, los trabajadores rechazaron el acuerdo general, ya que señalan que las evaluaciones no son para obtener un logro; más bien se trata de vulnerar sus derechos, así lo explicó la vocera de los empleados en CDMX, Patricia Aguayo.

"Jueces y magistrados que entraron a la institución a través de una tómbola, que no han sido evaluados y que una parte de la evaluación para nosotros la van a hacer ellos. ¿Y a ellos quién los va a evaluar?", dijo en un mensaje a medios durante los primeros minutos del paro en el Poder Judicial.

Pero debido a estas movilizaciones, los usuarios y ciudadanos que requieren realizar algún trámite en las instalaciones del PJF ahora enfrentan retrasos en procesos, audiencias y resolución de asuntos en varias entidades. Por ejemplo, en Hidalgo, alrededor de 400 personas mantienen un bloqueo en la sede del Poder Judicial en Pachuca y marcharon por la avenida Colosio.

En Guerrero, los manifestantes bloquearon el Bulevar de las Naciones, donde colocaron carpas para impedir la circulación vehicular. El Estado de México también se unió a las protestas, por lo que empleados realizaron un mitin afuera de las instalaciones del órgano gubernamental en Toluca, en el que expusieron sus demandas.

Los trabajadores han puntualizado que, si no obtienen una respuesta favorable a sus demandas, habrá más bloqueos en los próximos días.

Ante el paro de labores en el Poder Judicial Federal, el Órgano de Administración Judicial emitió un comunicado donde asegura que es falso que los exámenes programados para diciembre de este año puedan provocar el despido de trabajadores o la pérdida de sus plazas.

"No implicará aprobación ni reprobación y sus resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal de carrera judicial", refiere el texto.

También señala que reconoce y respeta la libertad sindical y el derecho de expresar sus inconformidades; no obstante, enfatizaron que "la evaluación del desempeño es una obligación legal a cumplir".

"El Órgano de Administración Judicial reitera su disposición al diálogo para llevar a cabo el mandato constitucional que representa la evaluación del desempeño", puntualizó.

EPP