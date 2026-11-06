Niño de 6 Años Pierde Ojo tras Agresión de Compañero en Primaria de Chicoloapan, Edomex

Las agresiones en las escuelas son un tema que preocupa a las autoridades y padres de familia. Ahora, un nuevo caso de bullying ha conmocionado al municipio de Chicoloapan, Estado de México, debido a que un niño de primaria ha perdido un ojo a causa de una agresión; esto sabemos del caso.

Los seres queridos de Mateo, de 6 años de edad, realizaron una manifestación al exterior de las instalaciones del Ministerio Público local, con la finalidad de denunciar las presuntas agresiones de las que fue víctima el menor en la primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”. Su madre, Laura Jaime, indicó a N+ que los médicos le aseguraron que el pequeño perdió la vista.

“Que se le haga justicia (a mi hijo) porque lamentablemente él perdió la vista de un órgano vital. Todo por una agresión que se pudo haber evitado si hubieran dado aviso a la escuela, más que nada”, explicó.

Con cartulinas en las que pidieron que las autoridades educativas se hagan responsables y se esclarezca el caso, se apostaron en la avenida Lomas de Oriente 38B, para dar a conocer la situación tan compleja por la que ahora atraviesa el niño. Durante la protesta, el asesor jurídico de la familia, Diego Argüello, aseguró que trabajan en las diligencias.

“Faltan diligencias que realizar; obviamente tienen la representación jurídica en todos los alcances, pero sí vamos a ser cautelosos con la información, más que nada porque hay menores de por medio”, puntualizó.

La familia de Mateo señala que el menor era víctima de acoso escolar desde hace tiempo, pero esta última ocasión fue “la gota que derramó el vaso” porque fue golpeado con un lápiz directamente en el rostro, explicó la abuela, Angélica Montiel.

“La maestra hizo caso omiso de esta agresión hasta que fue mi hija, porque le habla la maestra que vaya a recogerlo porque el niño le había pegado con el puño cerrado en el ojo", contó.

Para cuando el menor fue llevado al médico, la lesión había empeorado debido a que el mineral o polvo del grafito del lápiz causó graves daños.

"Perdió la vista porque trae incrustado el grafito. Al llevarlo al médico, nos dice que el niño está mal porque trae el grafito incrustado en su córnea", narró la abuela del menor.

Hasta el momento, ninguna autoridad del Ayuntamiento de Chicoloapan o de la Secretaría de Educación del Edomex se ha pronunciado al respecto.

EPP