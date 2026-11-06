Seguridad

Niño de 6 Años Pierde Ojo tras Agresión de Compañero en Primaria de Chicoloapan, Edomex

La familia de Mateo asegura que el menor era víctima de bullying y autoridades no intervinieron; exigen justicia

La familia del menor exige justicia y se deslinden responsabilidades por la agresiónFoto: Archivo
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