Advierten Reclutamiento Forzado de Jóvenes Para Grupos Criminales en Sonora

Marco Antonio Paz Pellat, vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora, precisó que es importante reconocer que existe reclutamiento de jóvenes por bandas criminales en el estado.

“Es un fenómeno que nosotros hemos estado advirtiendo desde hace meses atrás (…), identificamos acciones en redes sociales de Sonora, donde se les prometen trabajos muy atractivos a los jóvenes, donde ganan mucho dinero, muchas prestaciones y posibilidades de crecimiento, los citan para entrevistarlos y ahí los reclutan forzosamente para formar parte de las bandas delictivas”.

Lo anterior lo comentó, luego que el 28 de octubre pasado, el titular de Seguridad Pública de Cajeme, Alfonso Tennago Vásquez, confirmara que han detectado al menos 27 casos en cuatro meses de reclutamiento de jóvenes para bandas del crimen organizado.

Ante esto, Paz Pellat aseguró que no se ha dimensionado la magnitud del problema, y se conoce porque hay denuncias de padres de familia que buscan a sus hijos.

“Este fenómeno seguramente se da por las sensibles bajas que les ha infligido la autoridad a las bandas criminales, entonces cada vez es más difícil para ellos a la gente que está dada de baja o está procesada y están acudiendo a estas nuevas opciones, la verdad que es muy peligroso”.

Dijo que pensar que el crimen organizado va a tener escrúpulos o se va a autorregular, no es real, entonces debemos advertir y prevenir.

“La primera reacción es platicar en casa, estar cerca de nuestros hijos, que no se desesperen, a veces no hay las mejores oportunidades de trabajo, pero si las hay. Segundo, que nos platiquen cuando están estas ofertas milagro, por decirles de alguna forma, para poderlos orientar (…), por supuesto a los jóvenes decirles que no se desesperen, no hay forma de resolver el tema patrimonial en un solo trabajo”.

Agregó que las autoridades deben ser más preventivas, que las unidades de seguridad cibernética estén más activas, detecten y bajen los mensajes que busquen reclutar jóvenes y, a la sociedad, que denuncien de inmediato.