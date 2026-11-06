Seguridad

Advierten Reclutamiento Forzado de Jóvenes Para Grupos Criminales en Sonora

Han detectado al menos 27 casos en un periodo de cuatro meses en el estado

Advierten Reclutamiento Forzado de Jóvenes Para Grupos Criminales en SonoraAdvierten Reclutamiento Forzado de Jóvenes Para Grupos Criminales en Sonora. Foto: N+

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