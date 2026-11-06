Seguridad

Detienen a Tres, Aseguran Autos, Droga y Dinero en Cateo a Casa en Guadalupe, Nuevo León

Fue en la colonia Sierra Morena donde se llevó a cabo un operativo por parte de autoridades de la FGR

Objetos aseguradosEntros los objetos asegurados se encontraban dos autos. Foto: FGR

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