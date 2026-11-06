Detienen a Tres, Aseguran Autos, Droga y Dinero en Cateo a Casa en Guadalupe, Nuevo León

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de tres personas y el aseguramiento de diversos objetos durante un cateo que se llevó a cabo al interior de una propiedad ubicada en calles de la colonia Sierra Morena, en Guadalupe, Nuevo León.

En el lugar de los hechos fueron vistas varias unidades de la Policía Federal Ministerial (PFM), mismas que comenzaron a resguardar el sitio mientras se llevaban a cabo las labores correspondientes.

Durante esta movilización, las autoridades federales aseguraron un arma de fuego, tres cargadores, 15 cartuchos, 414 envoltorios con aproximadamente un kilo de una sustancia ilícita similar a la cocaína, 313 mil pesos en efectivo, dos vehículos con placas del estado, dos celulares y dos básculas.

Las tres personas detenidas, quienes no han sido identificadas, fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal para que se determine su situación legal. Los sujetos serán investigados por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y explosivos.

Autoridades federales colocaron diversos sellos y acordonaron el domicilio cateado con el fin de asegurarlo mientras se llevaban a cabo las investigaciones correspondientes. Será durante los próximos días cuando se revelen más detalles al respecto en este caso.