Localizan a Menor Reportado Como Desaparecido en Huatabampo, Sonora; Salió en Busca de Trabajo

Carlos Antonio “N”, de 17 años, reportado como desaparecido en Huatabampo fue localizado con vida y sin lesiones en Navojoa.

El pasado 4 de noviembre, el joven salió de su domicilio sin avisar y se trasladó a Ciudad Obregón con la intención de buscar trabajo en Nogales, Sonora.

Esta tarde las autoridades informaron que el adolescente fue ubicado a las 08:00 horas de este jueves en una gasolinera situada sobre la calle Pesqueira, en la salida norte de Navojoa, como resultado de las labores de búsqueda e investigación realizadas por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

En entrevista, el menor dijo que después de discutir con su madre adquirió un boleto de autobús hacia la frontera con la intención de buscar empleo sin embargo, personal de seguridad de la central camionera le impidió abordar al percatarse de que no era mayor de edad.

La mañana de este jueves se comunicó con su madre y posteriormente regresó a Navojoa, donde se reunió con ella.

Personal de la AMIC brindó acompañamiento y apoyo para su traslado, además de realizar las diligencias ministeriales correspondientes.