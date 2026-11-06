Seguridad

Localizan a Menor Reportado Como Desaparecido en Huatabampo, Sonora; Salió en Busca de Trabajo

El joven salió de su domicilio sin avisar y se trasladó a Ciudad Obregón con la intención de buscar trabajo

Fiscalía Localiza a Adolescente de 17 Años Reportado Como Desaparecido en HuatabampoFiscalía Localiza a Adolescente de 17 Años Reportado Como Desaparecido en Huatabampo. Foto: FGJES

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