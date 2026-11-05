Detienen a Pareja por Presuntos Robos con Violencia en Monterrey y Escobedo, NL

Una pareja fue detenida por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) luego de que fueron acusados de cometer diversos robos con violencia. El arresto ocurrió en calles de la colonia Cumbres Magnolia, en Monterrey, Nuevo León.

Los sujetos, identificados como Milton ’N’ y Lizeth ’N’, presuntamente ofrecían automóviles a través de grupos en redes sociales. Al concretar una supuesta compra, la pareja citaba a las víctimas en ciertos puntos de la ciudad para concretar la compra.

Según las víctimas, al llegar al punto de reunión, Milton ’N’ se hacía pasar por un policía ministerial y los amenazaba con arma de fuego. Lizeth ’N’ aprovechaba la situación para despojar a las personas del dinero en efectivo que llevaban para comprar el supuesto vehículo, además de diversas pertenencias de valor.

Autoridades de investigación señalaron que lograron capturar a los sujetos luego de llevar a cabo las labores correspondientes, lo que les permitió relacionar a la pareja con otros hechos delictivos registrados en Monterrey y Escobedo. En ambas localidades utilizaba el mismo modus operandi para realizar los robos.

Serán las autoridades correspondientes quienes determinen la situación legal de la pareja. Hasta el momento no se ha detallado si durante la detención hubo objetos asegurados o si se recuperó el dinero presuntamente robado.