Seguridad

Detienen a Pareja por Presuntos Robos con Violencia en Monterrey y Escobedo, NL

Los sujetos citaban a las víctimas para venderles un supuesto auto y así despojarlos de dinero en efectivo y pertenencias de valor

DetenidosLa pareja amenazaban a las víctimas con un arma de fuego. Foto: FGJNL

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