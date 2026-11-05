Investigan Robo de 148 Jerseys de Rayados y Tigres en Apodaca, Nuevo León

Un total de 148 jerseys oficiales de los equipos de fútbol Rayados y Tigres fueron robados de una tienda de artículos deportivos el pasado 26 de septiembre, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Ante estos hechos, Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones ejecutaron una serie de cateos en distintas colonias de Monterrey, como parte de las indagatorias para localizar el robo sustraído y avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

De acuerdo con los afectados, el monto preliminar de lo robado asciende a los 500 mil pesos a un comercio local. El robo se registró en una sucursal de la cadena deportiva ubicada sobre la avenida Miguel Alemán, dentro un parque industrial en Apodaca.

Durante las investigaciones, el robo se cometió sin violencia y se llevaron playeras oficiales de diversas tallas, pertenecientes a los dos clubes de fútbol locales. Como parte del seguimiento al caso, las autoridades ministeriales desplegaron tres cateos simultáneos en diferentes inmuebles de Monterrey, con el objetivo de localizar los artículos deportivos que fueron robados del establecimiento.

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Las casas donde se registraron los cateos se encuentran ubicadas sobre la calle Segunda de Diciembre, en la colonia Hogares Ferrocarrileros, donde los agentes realizaron las diligencias correspondientes. Al mismo tiempo, otro domicilio fue intervenido sobre la calle Juan Mújica, en la colonia Niño Artillero, como parte de las acciones de las autoridades para avanzar en las indagatorias.

Hasta el momento, las autoridades mantienen las investigaciones para ubicar el producto robado y dar con los responsables.

Con información de Ray Elizalde/Noticias N+

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