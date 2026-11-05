Seguridad

Investigan Robo de 148 Jerseys de Rayados y Tigres en Apodaca, Nuevo León

El monto preliminar de lo sustraído asciende a 500 mil pesos, de acuerdo con los afectados

Catean Inmuebles en Monterrey por RoboBuscan Playeras de Rayados y Tigres Tras Robo a Tienda Deportiva.Foto:N+

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Agentes ministeriales realizaron tres cateos en distintas colonias de Monterrey

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