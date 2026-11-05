Seguridad

Tractocamión con Reporte de Robo en Estados Unidos es Localizado en Hermosillo

La unidad fue recuperada por elementos de la Policía Municipal tras un recorrido de vigilancia en la colonia Tres Reynas, al sur de la ciudad

Tractocamión con Reporte de Robo en Estados Unidos es Localizado en HermosilloTractocamión con Reporte de Robo en Estados Unidos es Localizado en Hermosillo. Foto: Policía Municipal

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