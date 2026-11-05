Tractocamión con Reporte de Robo en Estados Unidos es Localizado en Hermosillo

Un tractocamión que permanecía con reporte de robo desde octubre de 2023 en Estados Unidos, fue recuperado por la Policía Municipal en el sur de Hermosillo, al ser localizado en un recorrido de vigilancia por la colonia Tres Reynas.



El hallazgo se registró alrededor de las 16:20 horas del miércoles, cuando los agentes municipales transitaban por la calle Reyna Avián, entre Eucalipto y Reyna Isabel, donde detectaron un vehículo de carga que llamó su atención.



Se trataba de un tractocamión Peterbilt, color gris, modelo 2013, cuyos datos fueron revisados por los oficiales para determinar si contaba con algún antecedente o irregularidad relacionada con su procedencia.



Los elementos policiacos se percataron que la unidad tenía un reporte de robo vigente en Tucson, Arizona, con fecha del 11 de octubre de 2023, por lo que procedieron a su aseguramiento.



No se proporcionaron mayores detalles sobre las circunstancias en las que llegó hasta la invasión Tres Reynas, sobre quién lo tenía en posesión, además que no se reportaron personas detenidas.



Finalmente, el tractocamión quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación, autoridad que se encargará de continuar con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar lo correspondiente sobre la unidad recuperada.