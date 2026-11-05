Seguridad

Joven de 16 Años es Detenido en Posesión de un Arma y Dosis de Droga en Hermosillo

El adolescente fue capturado alrededor de las 6 de la tarde del miércoles en calles de la colonia Insurgentes, al norte de la capital sonorense

Joven de 16 Años es Detenido en Posesión de un Arma y Dosis de Droga en HermosilloJoven de 16 Años es Detenido en Posesión de un Arma y Dosis de Droga en Hermosillo. Foto: Archivo N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+