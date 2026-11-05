Joven de 16 Años es Detenido en Posesión de un Arma y Dosis de Droga en Hermosillo

Un adolescente de 16 años fue detenido la tarde del miércoles en la colonia Insurgentes, al norte de Hermosillo, luego de que le encontraran una réplica de arma de fuego y 20 envoltorios con una hierba similar a la marihuana.



La detención se registró alrededor de las 18:15 horas, en el cruce de las calles Mazatán y Héroes de Caborca, donde fue interceptado por elementos de la Policía Preventiva Municipal.



Los oficiales se percataron de que el menor, al ver la patrulla, actuó de manera evasiva, por lo que lo abordaron y, al realizarle una revisión corporal, le encontraron una réplica de pistola tipo escuadra y los 20 envoltorios con hierba verde y seca, al parecer marihuana.



Tras el aseguramiento, el menor de edad fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes, instancia que se encargará de determinar su situación jurídica.