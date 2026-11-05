Seguridad

Prisionero Fugado de El Hongo I en Tecate Habría Escapado del Cereso de Mexicali

El preso procesado por robo había logrado escaparse por segunda ocasión, después de haber sido capturado en el mes de agosto

Prisionero Fugado de El Hongo I en Tecate Habría Escapado del Cereso de MexicaliPrisionero Fugado de El Hongo I en Tecate Habría Escapado del Cereso de Mexicali | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+