Prisionero Fugado de El Hongo I en Tecate Habría Escapado del Cereso de Mexicali

El preso que se fugó del Centro Penitenciario El Hongo I ya contaba con un antecedente de evasión registrado hace apenas unos meses en el Cereso de Mexicali, de acuerdo con información confirmada previamente por las autoridades correspondientes.

El sujeto, identificado como Noel Orlando 'N', se había fugado previamente el pasado 5 de agosto del reclusorio ubicado en la colonia Pasadina, en la capital del estado. En aquella ocasión, el individuo logró salir del edificio penitenciario e intentó ocultarse en las inmediaciones del Panteón Municipal Número 1.

Tras un operativo de búsqueda desplegado en los alrededores, las corporaciones de seguridad lograron su recaptura poco tiempo después de su escape.

Se dio a conocer que el reo se encontraba privado de la libertad procesado por el delito de robo en lugar cerrado. Actualmente, las autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen un despliegue operativo en la región para lograr nuevamente su aprehensión

Identifican al prófugo de El Hongo: Noel Orlando 'N' cayó en agosto tras huir a un panteón | Foto: DSPM

JMR