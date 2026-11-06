Seguridad

Desmienten Ingreso de Personas Armadas a la Preparatoria CBTIS 155 en Tijuana, BC

La Policía Municipal desmintió los rumores circulados en redes sociales sobre la entrada de personas con armas al plantel

Desmienten Ingreso de Personas Armadas a la Preparatoria CBTIS 155 en Tijuana, BCDesmienten Ingreso de Personas Armadas a la Preparatoria CBTIS 155 en Tijuana, BC | Foto: Google Maps

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