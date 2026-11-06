Desmienten Ingreso de Personas Armadas a la Preparatoria CBTIS 155 en Tijuana, BC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) desmintió las versiones difundidas en redes sociales sobre el supuesto ingreso de personas armadas al plantel educativo CBTIS 155, ubicado en la zona de El Rubí en el municipio de Tijuana.

Tras la alerta generada en plataformas digitales, agentes de la Policía Municipal acudieron a las instalaciones de la preparatoria para verificar la situación y garantizar la tranquilidad de la comunidad escolar.

Luego de entrevistarse con directivos del plantel, la corporación descartó totalmente la veracidad del rumor, afirmando que el único incidente fue registrado el pasado 4 de noviembre, durante una riña entre un ex alumno y un estudiante activo, sin que se reportara la presencia ni el ingreso de personas armadas.

Asimismo, la dependencia municipal hizo un llamado urgente a la ciudadanía y a los padres de familia a evitar compartir información no verificada o alarmista, invitando a consultar únicamente las fuentes oficiales.

JMR