Educación

Aplican Restricción de Dispositivos Electrónicos en Escuelas de Educación Básica en BC

La secretaria de Educación, Irma Martínez, confirmó que algunos padres de familia han manifestado su inconformidad

Aplican Restricción de Dispositivos Electrónicos en Escuelas de Educación Básica en BCAplican Restricción de Dispositivos Electrónicos en Escuelas de Educación Básica en BC | Foto: N+
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