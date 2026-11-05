Aplican Restricción de Dispositivos Electrónicos en Escuelas de Educación Básica en BC

Desde el pasado 3 de noviembre comenzó a aplicarse en escuelas de educación básica de Baja California la restricción del uso de teléfonos celulares dentro de las aulas, como parte de una regulación impulsada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel nacional.

En planteles de Mexicali, directivos señalaron que optaron por implementar el reglamento entregado desde 2024, en el que se detallan los objetos que están prohibidos durante las actividades escolares.

El documento contempla la restricción de dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares y tabletas inteligentes, como parte de las disposiciones para el desarrollo de las clases.

Por su parte, la secretaria de Educación de Baja California, Irma Martínez, confirmó que ya se han presentado casos de padres de familia que se niegan a la aplicación de esta medida.

La disposición comenzó a implementarse en los planteles de educación básica de la entidad, aunque su aplicación ha generado diferencias entre algunas familias y las autoridades escolares.

APG