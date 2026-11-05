Alertan por Contaminación del Aire Durante Temporada Invernal en Baja California

Con la llegada de la temporada invernal, autoridades ambientales de Baja California pusieron en marcha una campaña para prevenir la contaminación del aire, principalmente en Mexicali, donde las condiciones climáticas pueden favorecer la acumulación de humo y polvo cerca del suelo.

La Secretaría de Medio Ambiente estatal informó que las acciones se desarrollarán entre noviembre y febrero, periodo en el que las condiciones meteorológicas pueden dificultar la dispersión de contaminantes y aumentar la exposición de la población a partículas presentes en el ambiente.

Entre las recomendaciones se encuentra evitar el uso de pirotecnia, las fogatas y la quema de basura, además de consultar los reportes sobre la calidad del aire antes de realizar actividades al aire libre.

Asimismo, las autoridades de salud hicieron un llamado a la población para vacunarse contra la influenza y COVID-19, principalmente a niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

La Secretaría de Salud de Baja California reportó más de 381 mil vacunas aplicadas desde el inicio de la campaña invernal, cuya meta es alcanzar un millón 400 mil dosis.

APG