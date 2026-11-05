Sociedad

Alertan por Contaminación del Aire Durante Temporada Invernal en Baja California

Autoridades recomiendan evitar fogatas, pirotecnia y quema de basura, también llaman a reforzar la vacunación contra influenza y COVID-19

Alertan por Contaminación del Aire Durante Temporada Invernal en Baja CaliforniaAlertan por Contaminación del Aire Durante Temporada Invernal en Baja California | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+