Tráfico vehicular

Bloqueo Suma Más de 24 Horas en la Carretera Federal Cholula-Huejotzingo de Puebla

Integrantes de pueblos originarios buscan que las autoridades cumplan con la remediación ambiental y el saneamiento del relleno sanitario itermunicipal

Bloqueo en la carretera federal Cholula-Huejotzingo.Manifestantes bloquean el paso en la carretera federal Cholula-Huejotzingo. Foto: Facebook OBSERVADOR

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La carretera Cholula-Huejotzingo sigue bloqueada por pobladores que exigen remediación ambiental y limpieza de líquidos tóxicos en relleno sanitario.

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