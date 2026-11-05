Bloqueo Suma Más de 24 Horas en la Carretera Federal Cholula-Huejotzingo de Puebla

Continúa el bloqueo en la carretera federal Cholula-Huejotzingo por segundo día consecutivo, el cierre se encuentra en ambos de la vialidad a la altura de la Calzada Guadalupe y el Cerro de Guadalupe en San Pedro Cholula.

Los motivos de esta manifestación son claros, los integrantes de pueblos originarios exigen a las autoridades que cumplan con las acciones de remediación ambiental y el saneamiento definitivo del antiguo relleno sanitario intermunicipal.

Desde la mañana del 4 de noviembre, un grupo de personas bloquearon la carretera que da hacia Huejotzingo en busca de respuestas, y amenazan con seguir con este cierre hasta llegar a un acuerdo.

Los pobladores piden que se rellene la excavación que se hizo para la ampliación de este basurero el cual se encuentra en los limites con Calpan; Asimismo, solicitan el retiro de la maquinaria de la recicladora que se encuentra en el área.

También exigen que limpien los líquidos tóxicos que se encuentran contaminando los mantos freáticos y el suelo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Segundo Día de Bloqueo por Manifestación contra Operación de Basurero en Puebla

Durante esta protesta también buscan frenar la perforación de nuevos pozos de agua en la región ante el temor de escasez del líquido.

La mañana de este jueves 5 de noviembre, al rededor de 20 pobladores continúan bloqueando el paso a la altura de la Calzada Guadalupe y el Cerro de Guadalupe en San Pedro Cholula; incluso pasaron la noche en el sitio en tiendas de campañanas para detener la circulación.

Ante ello, se recomienda tomar vías alternas y tener en cuenta el congestionamiento vial en la zona.

Se espera que en las próximas horas las autoridades municipales y estatales emitan su postura ante esta situación que afecta a una comunidad entera y a los transportistas que necesitan tomar dicha vialidad.

Con información de N+

MCS