Bloqueo Suma Más de 24 Horas en la Carretera Federal Cholula-Huejotzingo de Puebla

Continúa el bloqueo en la carretera federal Cholula-Huejotzingo por segundo día consecutivo, el cierre se encuentra en ambos de la vialidad a la altura de la Calzada Guadalupe y el Cerro de Guadalupe en San Pedro Cholula.
Los motivos de esta manifestación son claros, los integrantes de pueblos originarios exigen a las autoridades que cumplan con las acciones de remediación ambiental y el saneamiento definitivo del antiguo relleno sanitario intermunicipal.
Desde la mañana del 4 de noviembre, un grupo de personas bloquearon la carretera que da hacia Huejotzingo en busca de respuestas, y amenazan con seguir con este cierre hasta llegar a un acuerdo.
Los pobladores piden que se rellene la excavación que se hizo para la ampliación de este basurero el cual se encuentra en los limites con Calpan; Asimismo, solicitan el retiro de la maquinaria de la recicladora que se encuentra en el área.
También exigen que limpien los líquidos tóxicos que se encuentran contaminando los mantos freáticos y el suelo.
Durante esta protesta también buscan frenar la perforación de nuevos pozos de agua en la región ante el temor de escasez del líquido.
La mañana de este jueves 5 de noviembre, al rededor de 20 pobladores continúan bloqueando el paso a la altura de la Calzada Guadalupe y el Cerro de Guadalupe en San Pedro Cholula; incluso pasaron la noche en el sitio en tiendas de campañanas para detener la circulación.
Ante ello, se recomienda tomar vías alternas y tener en cuenta el congestionamiento vial en la zona.
Se espera que en las próximas horas las autoridades municipales y estatales emitan su postura ante esta situación que afecta a una comunidad entera y a los transportistas que necesitan tomar dicha vialidad.