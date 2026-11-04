Tráfico vehicular

Bloqueo de Carreteras Hoy en México: Reporte de Accidentes y Cierres este 4 de Noviembre 2026

Así están las autopistas del país este miércoles, de acuerdo con reportes de Capufe y GN

Bloqueo carretero en VeracruzBloqueo carretero en Veracruz. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Atención conductores: Capufe y GN informan sobre bloqueos y accidentes en carreteras hoy. Infórmate antes de salir y evita sorpresas en tu viaje.

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