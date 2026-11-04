Bloqueo de Carreteras Hoy en México: Reporte de Accidentes y Cierres este 4 de Noviembre 2026

Si viajas por carretera para llegar a tu destino, es importante que sepas si hay bloqueos, accidentes o cualquier afectación en la vía por la que transitas, para que evites contratiempos y tomes la mejor ruta hoy, 4 de noviembre de 2026.

Diariamente, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) carreteras monitorean la situación de las principales vialidades del país, para emitir avisos preventivos a la población que circula por las zonas afectadas.

Afectaciones en carreteras

Este miércoles, las autoridades reportan las siguientes afectaciones en carreteras:

A las 1:07 horas, cierre parcial circulación en la Autopista La Tinaja - Isla, km 90, dirección La Tinaja, por accidente.

A las 3:13 horas, cierre parcial circulación en la carretera México-Querétaro, cerca del Km 161+500, con dirección a Tepeji del Río, Hidalgo, por accidente vial.

A las 6:45 horas, cierre parcial circulación en la Autopista México-Querétaro, km 177, dirección CDMX, por accidente.

Con información de N+

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