Transporte público

Suspenden Servicio en Metro CDMX: Lista de Estaciones Cerradas Hoy en Línea B

Un incendio al exterior de las instalaciones afectó el cableado eléctrico

Servicio provisional en Línea B del Metro · Ciudad Azteca 1ra. Sección, Ecatepec de Morelos | Alan Hernández OrtizServicio provisional de usuarios tras afectación en Línea B del Metro. Foto: N+

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