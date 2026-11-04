Suspenden Servicio en Metro CDMX: Lista de Estaciones Cerradas Hoy en Línea B

Varias estaciones de la Línea B del Metro de la Ciudad de México (CDMX) se quedaron sin servicio desde antes de las 06:00 horas debido a un incendio en el exterior de las instalaciones, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

En un mensaje en redes sociales, indicó que el fuego afectó el cableado eléctrico en la interestación Oceanía–Deportivo Oceanía de la Línea B.

De acuerdo con el Metro CDMX, el incendio fue presuntamente ocasionado por la quema de basura por parte de personas en situación de calle.

¿En qué estaciones no hay servicio?

Debido a la situación, precisó que no se ofrece servicio de trenes de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca. Estas son todas las estaciones afectadas desde hace casi siete horas:

Deportivo Oceanía

Bosque de Aragón

Villa de Aragón

Nezahualcóyotl

Impulsora

Río de los Remedios

Múzquiz

Ecatepec

Olímpica

Plaza Aragón

Ciudad Azteca

El Metro precisó que solo se ofrece de Buenavista a Oceanía, en ambos sentidos, es decir, el servicio es normal en las estaciones: Oceanía, Romero Rubio, Ricardo Flores Magón, San Lázaro, Morelos, Tepito, Lagunilla, Garibaldi, Guerrero y Buenavista.

Servicio de RTP

Unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) arribaron al sitio para facilitar el traslado de usuarios entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón, añadió.

“El servicio de trenes continúa de manera provisional únicamente de Buenavista a Oceanía, en ambos sentidos. No se ofrece servicio de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca”, reiteró.

De acuerdo con el STC, personal especializado del Metro continúa trabajando para reparar los daños y restablecer el servicio en su totalidad.

En tanto, pidió a la ciudadanía tomar previsiones, atender las indicaciones del personal y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

¿A qué hora se restablecerá el servicio?

En un comunicado posterior, el Metro CDMX informó que técnicos de instalaciones fijas del organismo, especializados en sistemas eléctricos de alta y baja tensión, realizan trabajos en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía para reparar el cableado que suministra energía eléctrica a los trenes para su tracción, así como a los equipos electrónicos de señalización y pilotaje automático.

“Las labores podrían prolongarse hasta la tarde-noche de este miércoles, debido a la alta especialización en los trabajos para el empalme del cableado y las pruebas respectivas que aseguren la óptima circulación de los trenes”, dijo.

El director del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, reconoció el esfuerzo de las mujeres al frente de las labores en la zona, junto a todos los trabajadores que ponen su experiencia y compromiso al servicio de la ciudadanía.

Dijo que la meta es restablecer el servicio antes de las 18:30 horas.

En un video que compartió en la mañana, se pudieron observar las afectaciones en el cableado de la Línea B y el punto donde se inició el incendio. “Algunos mandos lograron protegerse; sin embargo, es necesario realizar varios empalmes para reparar los cables dañados”, adelantó.

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¿Por qué la reparación en la Línea B del Metro CDMX lleva tantas horas?

Reabrir las estaciones cerradas de la Línea B no se resuelve con cambiar un tramo de cable quemado. El Metro CDMX explicó que su personal realiza empalmes, es decir, las uniones entre los tramos de cable que permitirán recuperar la conexión de los distintos sistemas dañados por el incendio de esta madrugada.

El organismo detalló que el trabajo abarca desde los cables de alta tensión, cuyo manejo requiere fuerza y precisión, hasta los diminutos hilos de fibra óptica, que deben unirse uno por uno con equipo especializado. Lo describió como una labor minuciosa, casi artesanal, y eso ayuda a entender por qué, tras casi siete horas, las 11 estaciones entre Deportivo Oceanía y Ciudad Azteca siguen sin tren.

Esa es también la razón por la que el director del STC, Adrián Rubalcava, adelantó que son necesarios varios empalmes para reparar los cables y por la que la meta de restablecer el servicio antes de las 18:30 horas depende de que cada uno de ellos pase las pruebas de circulación. Mientras tanto, el Metro aseguró que sus equipos siguen avanzando con el objetivo de reabrir la línea lo antes posible.

SPB