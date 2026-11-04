Transporte público

Accidente en el Metro CDMX Hoy: ¿Qué Pasó en la Línea B?

Varias estaciones permanecieron cerradas por más de 7 horas

Línea B del Metro CDMX cierra varias estaciones hoy, 4 de noviembre de 2026

Línea B del Metro CDMX cierra varias estaciones hoy, 4 de noviembre de 2026. Foto: N+

Servicio provisional en Línea B del Metro · Ciudad Azteca 1ra. Sección, Ecatepec de Morelos | Alan Hernández Ortiz

Patrullas colaboran con el traslado de usuarios afectados de la Línea B. Foto: N+

Pensador Mexicano, Venustiano Carranza | Alan Hernández Ortiz

Al menos 11 estaciones de la Línea B fueron cerradas hoy, 4 de noviembre de 2026. Foto: N+

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Incendio en el Metro CDMX afecta la Línea B: estaciones de Ciudad Azteca a Deportivo Oceanía cerradas. RTP y patrullas ayudan a pasajeros. Descubre qué pasó y cómo afecta tu ruta.

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