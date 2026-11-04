Accidente en el Metro CDMX Hoy: ¿Qué Pasó en la Línea B?

Toma tus precauciones, si viajas en el Metro de la Ciudad de México (CDMX): varias estaciones fueron cerradas hoy, 4 de noviembre de 2026, por un nuevo incidente; aquí te decimos qué pasó en la Línea B, que va de Ciudad Azteca a Buenavista.

El Metro CDMX suspendió el servicio de las estaciones Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca, de la Línea B, por un incendio presuntamente ocasionado por la quema de basura, acción que afectó el cableado eléctrico en la interestación Oceanía–Deportivo Oceanía.

La mañana de hoy, la Línea B solo ofreció servicio de Buenavista a Oceanía.

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Lista de estaciones cerradas en la Línea B

Las estaciones cerradas hoy son:

Ciudad Azteca. Plaza Aragón. Olímpica. Ecatepec. Múzquiz. Río de los Remedios. Impulsora. Nezahualcóyotl. Villa de Aragón. Bosque de Aragón. Deportivo Oceanía.

Cientos de personas se vieron afectadas por el cierre de las 11 estaciones de la Línea B y tuvieron que buscar alternativas de traslado.

En entrevista para N+, Patricia Hernández, una de las usuarias afectadas del Metro, dijo que, por lo general, el servicio en la Línea B “está muy bien y hay veces que está mal”.

Patricia Hernández mencionó que por el cierre de la Línea B pidió un taxi por aplicación, sin embargo, la tarifa se disparó por la demanda de usuarios.

Unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) se encargaron del traslado de los pasajeros en el tramo de las estaciones Villa de Aragón, Bosque de Aragón, Deportivo Oceanía y Oceanía.

Patrullas del Estado de México también se sumaron al traslado de los usuarios del Metro.

¿Qué originó el incendio en el Metro?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) indicó que el incendio de la basura, registrado al exterior de las instalaciones del Metro, fue supuestamente ocasionado por una persona en condición de calle.

“Personal especializado del Metro realiza los trabajos necesarios para reparar los daños y restablecer el servicio a la brevedad”, aseguró el Metro.

Ante la afectación en el servicio, el Metro recomendó a los usuarios tomar previsiones, seguir las indicaciones del personal y mantenerse informado a través de canales oficiales.

Con información de N+.

RMT