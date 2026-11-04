Resultados Históricos en las Elecciones Intermedias de Estados Unidos

Entre los resultados de la jornada electoral en Estados Unidos de este martes, destacan entre otros, aquellos que dieron un giro a la historia y marcaron un hito.

El estado de Georgia, por ejemplo, eligió a su primera gobernadora afroamericana. Se trata de Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta. Su triunfo es el primero en ese cargo para los demócratas en 25 años.

Por su parte, en Texas, Gina Hinojosa ganó la gubernatura para el Partido Demócrata. Desde hacía 32 años que eso no pasaba. Texas fue durante décadas un bastión republicano.

En California, mientras tanto, Xavier Becerra se alzó con la victoria para gobernar. Será el primer mandatario latino del estado desde 1875.

El próximo gobernador nació en Sacramento, en 1958. Es hijo de María Teresa, migrante nacida en Jalisco, y de Manuel Becerra, un trabajador del campo originario de Sacramento.

El demócrata tiene estudios en Artes, Economía y Derecho por la Universidad Stanford. Estuvo 24 años en la Cámara de Representantes; se desempeñó como fiscal general de California y secretario de Salud durante el gobierno de Joe Biden.

Becerra venció a Steve Hilton, candidato republicano nacido en Reino Unido y vinculado al partido conservador durante la época de Margaret Tatcher.

Durante los próximos 4 años, Becerra estará al frente de California con 39.5 millones de habitantes y considerada como la quinta economía más grande del mundo.

Los demócratas también ganaron el escaño en disputa por Iowa. Josh Turek, atleta paralímpico en basquetbol y representante en el congreso estatal, se impuso a la republicana Ashley Hinson, quien tenía una curul en la Cámara de Representantes.

Su victoria le dio el control a los demócratas en la Cámara Alta, al arrebatar ese escaño a los republicanos. Este es el primer triunfo demócrata en el Senado por Iowa, desde el 2008.

Hubo más de medio millón de votos emitidos por correo en ese estado.

Por su parte, el demócrata Troy Jackson derrotó a la senadora Susan Collins en las elecciones al Senado de Estados Unidos por Maine. La republicana perdió el escaño que ostentaba desde hacía más de 30 años.

Esta victoria también fue crucial para los demócratas en su lucha por recuperar la mayoría en el Senado.

El demócrata James Talarico logró una victoria decisiva al asegurar el puesto en el Senado por Texas frente al republicano Ken Paxton.

El resultado representa un hito electoral, pues Talarico se convierte en el primer demócrata en ganar una elección estatal en Texas desde 1994, poniendo fin a más de tres décadas de hegemonía republicana en esa entidad.

Su triunfo en la contienda redefine el mapa político del estado y aporta un lugar estratégico en la composición de la Cámara Alta.

Otro resultado relevante es el del demócrata Bobby Pulido, quien ganó el Distrito 15 de Texas en la cámara de representantes.

En una reñida contienda, Pulido, de 53 años, superó en votos a la republicana Mónica De La Cruz, recuperando el distrito que fue arrebatado por los republicanos en el 2022.

Su campaña política se apoyó en su reconocimiento como celebridad local, debido a su larga trayectoria como artista con más de tres décadas de carrera.

En temas como el aborto, Pulido aseguró que personalmente se opone, pero que respetará el derecho de las mujeres a decidir.

En un distrito donde muchas familias afrontan dificultades económicas, su mensaje estuvo centrado en combatir el aumento del costo de la vida, mejorar el acceso a la educación y la salud.

Otro caso es el de Ilhan Omar, quien fue reelegida como representante del Distrito 5 de Minnesota por parte del Partido Demócrata tras derrotar al republicano John Nagel.

Junto a su familia huyó en 1991 de la guerra civil en Somalia y, tras pasar años en un campamento de refugiados en Kenia, llegó a Estados Unidos en 1995, donde estudió ciencias políticas y estudios internacionales en la Universidad Estatal de Dakota del Norte y logró compaginar sus estudios con su militancia en el Partido Demócrata.

Es la primera mujer originaria de Somalia que forma parte del Congreso de Estados Unidos.

Además, junto a Rashida Tlaib, son las dos primeras mujeres musulmanas en llegar al Congreso.

También cabe destacar a la demócrata Deb Haaland se convirtió en la primera gobernadora indígena estadounidense en la historia del país. Se impuso al republicano Gregg Hull para dirigir Nuevo México.

La vicegobernadora de Minnesota, Peggy Flanagan, se ha convertido en la primera senadora indígena estadounidense.

Miembro de la Banda de la Tierra Blanca, perteneciente al pueblo ojibwe, Flanagan derrotó a la republicana Michele Tafoya, exreportera de la NFL.

Por su parte, Abdul El-Sayed se convirtió en el primer estadounidense musulmán en servir en el Senado.

El demócrata progresista de Michigan derrotó al republicano Mike Rogers en una contienda que ha sido sumamente reñida y polémica.

El congresista demócrata Chris Pappas ganó su contienda para el Senado en Nueva Hampshire y se convirtió en el primer senador abiertamente gay del país.

Derrotó al exsenador republicano John E. Sununu, quien anteriormente estuvo en ambas cámaras del Congreso.

El martes, Wes Moore, el gobernador de Maryland, tercero en la historia de Estados Unidos y el único gobernador afroamericano en funciones, fue reelegido, mientras que el republicano Byron Donalds y el demócrata David Crowley fueron elegidos como los primeros gobernadores afroamericanos de Florida y Wisconsin, respectivamente.

Con información de N+

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