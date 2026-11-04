Internacional

Resultados Históricos en las Elecciones Intermedias de Estados Unidos

Los ciudadanos votaron para renovar la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, gubernaturas y cargos locales

Personas votando en las elecciones intermedias de Estados Unidos.Foto: Reuters

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