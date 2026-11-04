Seguridad

Detienen a Alan Rafael, 'El Chopersito', Generador de Violencia en Iztapalapa

Su captura fue derivada de trabajos de inteligencia en la alcaldía, donde se habían registrado hechos de violencia por parte de "El Chopersito"

Detienen a Alan Rafael, 'El Chopersito', Generador de Violencia en IztapalapaSSP CDMX
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