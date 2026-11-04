Detienen a Alan Rafael, 'El Chopersito', Generador de Violencia en Iztapalapa

Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación de la secretaría de Seguridad Ciudadana, se logró la captura de Alan Rafael Ávila Ramírez, alias "El Chopercito", señalado como generador de violencia en Iztapalapa. Se le decomisó un arma de fuego.

Es considerado objetivo prioritario y generador de violencia, presuntamente vinculado con al meno 10 eventos de violencia en esa alcaldía.

Su detención se realizó tras una persecución en la colonia Santa Cruz Meyehualco, durante la cual el implicado, a bordo de un vehículo, lesionó a un policía, arrolló a un motociclista y una mujer resultó lesionada.

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El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, indicó que ante las detonaciones de arma de fuego realizadas por el sujeto, los efectivos repelieron la agresión. "Reconozco el profesionalismo, la valentía y el compromiso de las y los policías que actuaron con determinación para proteger a la ciudadanía y cumplir con su deber ante esta situación de riesgo".

"El Chopercito" está relacionado con los homicidios en contra de integrantes de la banda de "Los Richis".

También se le vincula con el homicidio de un hombre el día de ayer en la colonia Renovación de la misma alcaldía. Además, del homicidio de Isaac "N", alias El Mate, ocurrido el 19 de mayo del 2024; Yeremi "N", ocurrido el 21 de mayo del 2024; Alberto "N", ocurrido el 13 de noviembre y Karla "N"; ocurrido el 30 de diciembre del 2024; entre otros casos.

Todos estos hechos de violencia en la alcaldía Iztapalapa.

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