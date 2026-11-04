Seguridad

Denuncian Omisiones de Fiscalía en Caso de Maestra Asesinada en Colegio Americano

A casi diez años del ataque armado en el Colegio Americano del Noreste, los padres de Cecilia Solís reclaman que las autoridades no han respondido a su solicitud para investigar a otros seis jóvenes

Interponen omisión de FiscalíaInterponen omisión de Fiscalía. Foto: N+

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A casi diez años del tiroteo en el Colegio Americano, la familia de la maestra asesinada denuncia omisiones de la Fiscalía.

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