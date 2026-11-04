Denuncian Omisiones de Fiscalía en Caso de Maestra Asesinada en Colegio Americano

La falta de respuesta de la Fiscalía de Nuevo León mantiene inconforme a la familia de la maestra Cecilia Cristina Solís Flores, quien murió tras resultar herida durante el tiroteo registrado en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, en enero de 2017.

A través de su representación legal, los padres de la docente denunciaron presuntas omisiones de la institución, luego de que transcurriera más de un año sin obtener una resolución sobre la solicitud para ampliar la investigación e indagar la posible participación de otras personas.

El abogado Candelario Maldonado señaló que, tras revisar videos de seguridad y realizar diversos peritajes, encontraron indicios que apuntarían a la participación de seis jóvenes más en la planeación del ataque, cinco de ellos compañeros del estudiante que realizó los disparos.

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Ante la falta de respuesta, la familia presentó una queja y recurrió a instancias judiciales para exigir que la Fiscalía atienda su petición.

De acuerdo con el representante legal, un juez ordenó a la autoridad ministerial pronunciarse sobre la solicitud, aunque esto no significa que se haya ordenado directamente reabrir el caso ni que exista una resolución sobre la presunta responsabilidad de los jóvenes señalados.

El ataque ocurrió el 18 de enero de 2017, cuando un estudiante de 15 años disparó contra su maestra y tres compañeros dentro del plantel educativo. Cecilia Solís permaneció hospitalizada durante varias semanas, hasta que falleció el 29 de marzo de ese año.

Ahora, sus familiares buscan que las autoridades revisen los nuevos elementos que aseguran haber encontrado y esclarezcan si hubo más personas involucradas en la agresión.