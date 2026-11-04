Muere Carlos Albert, Exfutbolista y Comentarista Deportivo, a los 83 Años

Carlos Albert Llorente, exfutbolista y comentarista deportivo, murió a los 83 años, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales este martes el periodista y comentarista deportivo de TUDN, David Faitelson.

“Me acaban de informar de la triste noticia del fallecimiento de Carlos Albert. Un gran ser humano del cual aprendí muchísimo en mis primeros años en televisión. Quiero mandarle un gran abrazo a su familia”, escribió en su cuenta de X.

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A las condolencias se sumó Francisco Javier González, periodista, colega y director del consejo editorial de TUDN.

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“Recibo con profunda pena la noticia del fallecimiento de Carlos Albert. Colega, amigo, consejero de muchos cuando iniciamos en esto. Guerrero implacable, valiente dentro y fuera de la cancha. Descanse en paz. A su esposa Guille, a sus hijos Barbara y Carlitos, un abrazo lleno de recuerdos. Como los de aquel equipo imbatible de los 80”, expresó.

En su trayectoria fue jugador profesional de futbol con los Rayos del Necaxa de 1961 a 1971 como defensa central hasta que se retiró.

Obtuvo una presea dorada en los Juegos Panamericanos con la Selección Mexicana en Winnipeg 1967 y acudió a los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. Fuera de las canchas fue reconocida su labor en favor de los derechos de los futbolistas en esa época.

"Carlos Albert fue un incansable luchador por los derechos del futbolista mexicano. Algunas de sus acciones, le costaron vetos durante su carrera como futbolista y periodista. Un tipo frontal, honesto, valiente. Se va uno de los mejores periodistas deportivos de nuestra generación", destacó el periodista David Faitelson.

Se le recuerda como el primer futbolista en México en demandar a su club amparándose en la Ley Federal del Trabajo y trató de formar el primer sindicato independiente de futbolistas en 1971.

Desde 1978 colaboró en cadenas de medios de comunicación nacionales e internacionales donde cubrió seis Copas del Mundo.

En 2021, dejó los micrófonos luego de más de 40 años de trayectoria. Hasta el momento no se ha revelado la causa de su fallecimiento.

HVI