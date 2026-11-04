Byron Donalds y Keysha Lance, los Afroamericanos que Gobernarán por Primera Vez en EUA

Por vez primera en la historia de Estados Unidos, diversos gobernadores afroamericanos electos gobernarán al mismo tiempo, y se elevan las posibilidades de que los votantes escojan a más para sumarse a los que ya han resultado vencedores.

La demócrata Keisha Lance Bottoms ganó la contienda por la gubernatura de Georgia. Al derrotar al republicano Rick Jackson, se convertirá en la primera mujer afroamericana en gobernar el estado. De 2018 a 2022 fue alcaldesa de Atlanta.

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En tanto, el candidato republicano Byron Donalds ganó la contienda por la gubernatura de Florida. Al derrotar al demócrata David Jolly, y será el primer gobernador afroamericano en la historia de Florida. Su candidatura contó con el respaldo del presidente Donald Trump desde antes de su lanzamiento.

Antes de las victorias de Bottoms y Donalds este martes, los únicos gobernadores afroamericanos electos en la historia de Estados Unidos habían sido Moore; Deval Patrick, un demócrata elegido gobernador de Massachusetts en 2006; y Doug Wilder, un demócrata elegido gobernador de Virginia en 1989, pero ninguno de ellos ejerció el cargo de manera simultánea.

En otros dos estados clave, hay candidatos demócratas afroamericanos que aspiran a la gubernatura: David Crowley, ejecutivo del condado de Milwaukee, en Wisconsin; y Aaron Ford, fiscal general estatal, en Nevada.

En Carolina del Sur, otro demócrata afroamericano es el representante estatal Jermaine Johnson, que ha enfrentado un camino más difícil hacia la victoria en la contienda por la gubernatura de un estado tradicionalmente republicano.

HVI