Internacional

Byron Donalds y Keysha Lance, los Afroamericanos que Gobernarán por Primera Vez en EUA

Florida y Georgia tendrán por primera vez en su historia un gobernador afroamericano

"Elecciones Estados Unidos 2026: Byron Donalds y Keysha Lance, Afroamericanos que Gobernarán por Primera Vez en EUA "Byron Donalds, candidato republicano a gobernador de Florida. Foto: Reuters

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