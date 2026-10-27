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¿Qué Dijo Mbappé que Generó Controversia en China? Jugador Ofrece Disculpas

La televisión pública china suspendió la transmisión de los partidos de LaLiga española por las declaraciones del futbolista

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Kylian Mbappé se Disculpa con China por Meme

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Mbappé genera polémica en China tras comentarios sobre Mao Zedong. LaLiga, suspendida y acuerdos comerciales afectados. ¿Qué dijo exactamente el futbolista francés?

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