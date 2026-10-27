¿Qué Dijo Mbappé que Generó Controversia en China? Jugador Ofrece Disculpas

El futbolista francés, Kylian Mbappé, causó polémica y una ola de críticas en China por sus comentarios sobre un meme relacionado con el líder chino Mao Zedong; el delantero ofreció disculpas por sus declaraciones, sin embargo, el país asiático suspendió las transmisiones de LaLiga española y se rompieron acuerdos comerciales. Aquí te contamos qué dijo y cuáles son las consecuencias de sus acciones.

¿Qué dijo Mbappé?

Este martes, Mbappé publicó un comunicado en el que ofreció disculpas luego de que en redes sociales circuló una grabación en la que habló de los memes en los que aparece junto a Mao Zedong.

El futbolista comentó que el meme más gracioso que ha visto es un montaje fotográfico de su rostro superpuesto al de un hombre que él cree que es "un dictador chino".

"Durante una entrevista reciente, respondí a una imagen mía. Mis comentarios fueron inapropiados, y ahora entiendo que hirieron a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo. Pido disculpas a todos los que mis palabras hayan ofendido. Esta no era en absoluto mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo siento sinceramente”, afirmó Mbappé.

En China, la sátira o las bromas sobre Mao Zedong, líder fundador del país que lo gobernó desde 1949 hasta su muerte en 1976, se consideran una falta ⁠de respeto y siguen siendo un tabú social.

La polémica por los comentarios de Mbappé llegó hasta el Gobierno chino, que, a través del Ministerio de Exteriores, advirtió de que las palabras y los actos que "hieren los sentimientos del pueblo chino serán rechazados por todos los sectores de la sociedad".

Los comentarios de Mbappé también causaron consecuencias negativas con las marcas con las que trabaja el delantero del Real Madrid. Además, usuarios de redes sociales pidieron que China lo incluya en una "lista negra" y que reduzca a cero su valor comercial.

Televisión china cancela partidos de LaLiga

En tanto, China Media Group (CMG), que controla la televisión pública CCTV, suspendió la difusión de partidos de LaLiga española.

"Después de las declaraciones muy graves" de Mbappé, China Media Group "ha reaccionado desde el 26 de octubre suspendiendo la difusión de partidos de LaLiga, además de todos los partidos y spot publicitarios que impliquen al jugador", anunció el grupo en un comunicado.

Por su parte, LaLiga lamentó "profundamente la ofensa que los comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos" y aseguró que trabaja con sus socios e interlocutores institucionales en China.

Con información de N+ y agencias.

RMT