México, a Octavos del Mundial Femenil Sub 17: ¿Contra Quién y Cuándo Juega el Próximo Partido?

La Selección Mexicana venció 1-0 a Australia en el último partido de la Fase de Grupos del Mundial Femenil Sub-17 2026 y avanzó a los Octavos de Final en el segundo puesto del Grupo F con seis puntos.

En el partido, el conjunto dirigido por Miguel Ángel Gamero se mostró muy superior al de Oceanía y el único gol del juego llegó a los 35 minutos gracias a un gran remate de Citlalli Reyes, quien además logró un récord histórico.

La mediocampista mexicana sumó su partido 13 en tres ediciones de la competencia, colocándose en el primer sitio de actuaciones en un Mundial Femenil Sub 17, superando a Deyna Castellanos, Verónica Herrera, Eva Navarro y Claudia Pina que sumaban 12.

En el otro partido del Grupo F, España superó 3-1 a Chile, con lo que logró quedarse con el primer lugar del sector con 9 puntos en total, recordando que las ibéricas superaron a las mexicanas en el primer juego del Mundial.

¿Contra quién juega México Femenil Sub 17 en Octavos de Final?

En la siguiente fase, la Selección Mexicana enfrentará al conjunto de Nigeria, que finalizó en el segundo lugar del Grupo B con seis puntos al conseguir dos victorias y una derrota en el Mundial Femenil Sub 17.

Hasta el momento solo se han definido dos partidos de Octavos de Final, que son:

Argentina vs Ghana

Nigeria vs México

¿Cuándo juega México vs Nigeria femenil Sub 17?

El partido de la Selección Mexicana femenil se jugará el próximo jueves 29 de octubre de 2026 a las 9:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha 2 del complejo de futbol Mohammed VI, en Rabat, Marruecos.

El partido México vs Nigeria femenil Sub 17 contará con transmisión en vivo para México, por lo que lo podrás ver en vivo a través de ViX.

PPP