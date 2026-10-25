Futbol

México, a Octavos del Mundial Femenil Sub 17: ¿Contra Quién y Cuándo Juega el Próximo Partido?

La Selección Mexicana femenil Sub 17 venció a Australia y se clasificó en el segundo lugar del Grupo F. Ahora le toca este rival

México, a Octavos del Mundial Femenil Sub 17 2026México se clasificó en el segundo lugar del Grupo F. Foto: Selección Nacional de México Femenil
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