¿Van a Pasar el Barcelona vs Real Madrid Gratis? Dónde Ver El Clásico Español Hoy en México

Uno de los partidos más esperados de la temporada se juega este fin de semana y debido a que en juego están mucho más que tres puntos, acá te damos el horario y dónde ver El Clásico Barcelona vs Real Madrid en México, pues muchos aficionados tienen la esperanza de disfrutar de la transmisión en vivo gratis este domingo.

El Clásico español siempre atrae la atención de todo el mundo, no importa qué esté en juego. Y para la edición de LaLiga 2026-2027 ya están confirmadas varias bajas para el Real Madrid vs Barcelona de hoy, entre la que destaca la ausencia de Vinícius Júnior por suspensión.

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¿A que hora juega el Barcelona vs Real Madrid hoy? Horario en México

Ya hay horario definido para El Clásico. Se juega a las 14:00 horas (2 de la tarde, tiempo del centro de México) de este domingo 25 de octubre. El encuentro se lleva a cabo en el Camp Nou, recinto que se ubica en la ciudad de Barcelona. Estos son los horarios de inicio del partido en diferentes ciudades del territorio mexicano:

13:00 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora.

14:00 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

15:00 pm en Cancún, Quintana Roo.

El partido cobra mayor relevancia, porque una victoria del equipo de José Mourinho los pone a tan solo tres unidades del primer lugar, que actualmente ostentan los culés. En cambio, un triunfo de los blaugranas incrementa la ventaja contra su acérrimo rival por diferencia de nueve puntos.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid en México?

Para mala fortuna de los mexicanos, no van a pasar El Clásico gratis, pero el juego si se va a poder ver en México a tracés de Sky Sports, en el canal 1516 y en el canal 522 de Izzi, ambas opciones disponibles solamente para quienes tienen contratado alguno de los dos sistemas de televisión de paga.

Una buena noticias es que el Barcelona vs Real Madrid se va a poder disfrutar en vivo online y gratis a través del LiveBlog de N+, donde podrás ver el minuto a minuto, el resumen y marcador final del Clásico español, por la Jornada 10 de LaLiga 2026.

¿Quién ha ganado más clásicos entre Barcelona y Real Madrid?

De acuerdo con cifras oficiales de la liga española, Barcelona y Real Madrid se han enfrentado 264 veces en todas las competiciones oficiales y el saldo es de 106 victorias para cada equipo y 52 empates, por lo que existe una paridad en una de las mayores rivalidades del futbol.

AO