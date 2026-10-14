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Vinicius Jr. se Pierde El Clásico Barcelona vs Real Madrid por Suspensión

El atacante brasileño fue expulsado durante el partido ante el Villarreal en LaLiga por jalar del cabello a un rival

Vinicius Jr. durante un partido de LaLiga con el Real MadridVinicius Jr. durante un partido de LaLiga con el Real Madrid | Foto: Reuters

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