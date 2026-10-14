Vinicius Jr. se Pierde El Clásico Barcelona vs Real Madrid por Suspensión

Las últimas semanas del Real Madrid, con relación al arbitraje, no han sido nada buenas. El equipo merengue se ha visto envuelto en polémicas declaraciones en contra de los silbantes en España, al considerar que se han visto afectados por las decisiones en el terreno de juego. El capítulo más reciente de esta confrontación se dio el pasado sábado cuando Vinicius Jr. fue expulsado luego de anotar un gol ante el Villarreal en la octava fecha de LaLiga.

El brasileño había ingresado de cambio para la segunda mitad de ese partido y, luego de una gran jugada individual de Jude Bellingham, anotó lo que parecía ser el 2-0 en favor del Madrid. En el festejo, su entrenador José Mourinho salió del área técnica y corrió a abrazar a Vini, pero finalmente la jugada se anuló debido a que, en el origen, se determinó que el 7 del equipo blanco jaló del cabello a un rival y por ello fue expulsado.

Tras recibir la tarjeta roja, Vinicius encaró al árbitro y tuvo que ser apartado por sus compañeros. Al final ese compromiso terminó 1-0 en favor del cuadro madridista, pero las consecuencias de la expulsión apenas han llegado este miércoles, ya que Comité de Disciplina de la Federación Española de Futbol anunció cuál será la sanción para el futbolista sudamericano.

Vinicius Jr. se pierde El Clásico ante el Barcelona

Se dio a conocer que tras haber sido expulsado contra el Villarreal, Vinicius Jr. recibió una sanción de cuatro partidos sin jugar, por lo que se perderá El Clásico Barcelona vs Real Madrid del próximo 25 de octubre. En el reporte del Comité de Disciplina de la Federación Española de Futbol se detalla que la expulsión al brasileño fue "por tirar del pelo" a Nathan Saliba, "con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos". Además, el acta arbitral de Isidro Díaz reflejó que el astro del Madrid se dirigió al árbitro en actitud agresiva tras la roja.

Con esta sanción el madridista será baja en el próximo encuentro, el domingo que viene contra el Sevilla, en el clásico en Barcelona y en las siguientes jornadas ligueras contra el Racing en Santander el 1 de noviembre y en Mestalla ante el Valencia el día 7.