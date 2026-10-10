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Real Madrid Vence al Villarreal con Vinicius Expulsado; Así Queda la Tabla en España

El atacante brasileño empezó el partido desde la banca de suplentes y apenas pudo jugar 20 minutos antes de ser expulsado

Jugadores del Real Madrid durante un partido de LaLigaJugadores del Real Madrid durante un partido de LaLiga | Foto: X (@realmadrid)

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