Real Madrid Vence al Villarreal con Vinicius Expulsado; Así Queda la Tabla en España

El Real Madrid obtuvo tres puntos de suma importancia en LaLiga tras vencer al Villarreal en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu. El partido fue más complicado de lo que se esperaba para los del equipo local, pues el marcador final fue de apenas 1-0 y aunque los pupilos de José Mourinho se llevan un resultado favorable, también tendrán una baja muy sensible de cara al próximo partido.

Vinicius Jr., una de las grandes estrellas del conjunto merengue, arrancó el encuentro ante el Villarreal como suplente en una decisión que sorprendió a muchos. Para la segunda mitad, el brasileño ingresó al terreno de juego y parecía haber entrado con un gran ímpetu, pues al minuto 70 anotó lo que era el 2-0 en favor de los suyos tras una gran galopada de Jude Bellingham por la banda izquierda.

Sin embargo, el VAR revisó la jugada y el árbitro central decidió expulsar a Vini debido a que, en el origen del contragolpe, el 7 del Madrid jaló del cabello a un rival. El silbante consideró que se trató de una agresión por parte del delantero y le mostró la tarjeta roja. A partir de ese momento, el equipo de Mourinho jugó con 10 hombres, pero consiguió mantener la ventaja de un gol que ya poseía gracias a la anotación de Yan Diomandé al minuto 63.

En ese sentido, ese fue el primer tanto del recién llegado atacante marfileño con la camiseta del Real Madrid.

¿Cómo queda la tabla de posiciones en LaLiga de España?

A pesar de la victoria del Real Madrid sobre el Villarreal, el equipo merengue aún se encuentra en el tercer lugar de la tabla en la liga española, con 18 puntos. Por encima del Madrid se encuentra el Atlético con 19 unidades, mientras que el líder en solitario es el Barcelona de Hansi Flick, equipo que marcha con paso perfecto luego de ocho jornadas en las que suma 24 puntos.

Cabe destacar que El Clásico se jugará en quince días, el 25 de octubre, fecha en la que el Real Madrid podría intentar recortar distancias en la lucha por el liderato.