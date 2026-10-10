Pronóstico del tiempo

¿A Cuántos Kilómetros de México Está el Huracán Simon de Categoría 4?

El ciclón se acerca a las costas de estados del Pacífico mexicano y provocará lluvias extraordinarias y torrenciales

Huracan Simon cerca de ColimaHuracan Simon cerca de Colima. Foto: Conagua

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