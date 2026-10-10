¿A Cuántos Kilómetros de México Está el Huracán Simon de Categoría 4?

El huracán Simon se acerca a las costas del Pacífico mexicano con una intensidad de categoría 4 y continúa fortaleciéndose mientras se acerca a los estados de esa región, Colima y Michoacán.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre otras dependencias del Gobierno de México, se encuentra en alerta máxima ante el impacto, debido al rápido avance del ciclón con potencial destructivo y vientos devastadores.

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De acuerdo con el último aviso meteorológico, Simon se localiza a 185 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, donde se encuentra el puerto comercial más grande e importante de México, así como el tercero más grande de América Latina. Al recibir entre el 60 y el 70% del comercio marítimo procedente de China y otros países asiáticos.

El huracán se ubica también a 345 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. El ciclón registra actualmente vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, rachas de viento de 295 km/h y desplazamiento hacia el norte del país a 2 km/h.

¿Qué estados serán afectados por Simón?

Lluvias torrenciales, inundaciones y oleaje elevado es lo que dejará Simon en su paso por el Pacífico mexicano.

Provocará lluvias extraordinarias (mayores a 250 mm) en la costa oeste y este de Michoacán y Colima. Torrenciales (de 150 a 250 mm) en la costa y este de Jalisco, intensas en el suroeste de Guerrero, y muy fuertes lluvias en el sur de Nayarit, en donde registrará una caída de entre 50 a 75 mm.

Además, registrará oleaje y rachas de viento elevado en las costas de Jalisco y Colima, con vientos sostenidos de 90 a 110 km/h (rachas de 120 a 130 km/h, incrementando por la tarde-noche) y oleaje de 6 a 8 metros de altura. Además, se espera marea de tormenta de 1 a 2 metros en la costa de Colima.

En las costas de Michoacán, Simon provocará vientos de 60 a 80 km/h (rachas de 90 a 110 km/h, disminuyendo durante el día) y oleaje de 4 a 6 metros. En las costas de Guerrero dejará oleajes de 2 a 3 metros, disminuyendo durante el día.

Las autoridades mexicanas establecieron coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos para mantener una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluyendo las Islas Marías. Así como zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Foto: cuartoscuro

Rachel continúa acercándose a BCS y BCS

Por su parte, el centro de la tormenta tropical Rachel se localizó aproximadamente a

445 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur y a 590 km al sursuroeste de Cabo San Quintín, Baja California.

El fenómeno registra vientos máximos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 35 km/h; extendiendo una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical en la costa oeste de Baja California, desde Punta Eugenia hasta la frontera México-Estados Unidos y en la costa este de Baja California, desde Isla San Luis, Baja California, hasta Puerto Peñasco, Sonora.

TLS