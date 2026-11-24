¿Otro día de lluvias en la Ciudad de México (CDMX)? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre posibles chubascos para el miércoles 25 de noviembre de 2026.

Por ello, aquí te brindamos el pronóstico del tiempo a detalle, para que sepas cómo estará el clima mañana por la mañana, tarde y noche.

Además, puedes consultar los distintos canales de difusión de N+ para enterarte sobre las condiciones meteorológicas en todo el país, ante la presencia de fenómenos meteorológicos como el frente frío 8 y su masa de aire ártico.

Miércoles lluvioso en la CDMX

En su Pronóstico Regional para el Valle de México y la Megalópolis, el SMN alertó sobre lluvias para el miércoles en la CDMX.

En primera instancia, previó durante el día cielo medio nublado a nublado, y en horas de la tarde, ambiente fresco a templado, con probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la capital mexicana.

De igual manera, pronosticó una temperatura mínima de 11 a 13 grados y una máxima de 19 a 21 grados centígrados, así como viento de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 30 km/h.

En una infografía en redes sociales, la Conagua agregó más detalles del pronóstico del tiempo:

Mañana: Temperatura entre 11 y 13 grados; cielo nublado y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 19 y 21 grados; 40% de probabilidad de chubascos y rachas de viento de 30 km/h.

Noche: Temperatura entre 13 y 15 grados; 40% de probabilidad de lluvias aisladas y rachas de viento de 10 km/h.

Asimismo, el SMN alertó que a partir del jueves se prevé un descenso de temperatura y lluvias en el Valle de México, que podrían intensificarse durante el fin de semana.

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Recomendaciones

Ante la temporada de lluvias, Protección Civil de la CDMX pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó tener lista la mochila de emergencia con documentos personales en bolsas de plástico herméticas, botiquín de primeros auxilios, linterna, radio de baterías y agua potable.

Así como extremar precauciones por posible saturación de suelos y deslaves, y disminuir la velocidad, encender luces intermitentes y mantener una distancia de seguridad prudente al manejar.

SPB