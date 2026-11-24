¡No bajes la guardia! Aunque el frente frío número 8 dejará de afectar al país el próximo jueves, otros tres fenómenos meteorológicos azotarán al país con lluvias, viento, bajas temperaturas e incluso posible caída de nieve, de acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A través de su pronóstico extendido, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el país será afectado por una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, una corriente en chorro y divergencia en altura.

Entérate aquí cuáles serán los estados afectados por la combinación de esos sistemas, para que tomes tus previsiones y cuides tu salud.

Frente frío 8 saldrá del país

En primera instancia, el SMN indicó que el frente frío 8 se extenderá el próximo jueves sobre el occidente del mar Caribe, con lo cual dejará de afectar al territorio mexicano.

Sin embargo, su masa de aire ártico mantendrá ambiente frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del país.

Además, ese mismo día una vaguada se combinará con las corrientes en chorro polar y subtropical y divergencia en altura, lo que originará un incremento en la probabilidad de lluvias en el noroeste, norte, noreste, centro, occidente y sur del país.

Así como rachas de viento de 50 a 70 km/h en Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Posible caída de nieve y aguanieve

Para el viernes, la vaguada se localizará en el occidente de México y se desplazará hacia el centro del país.

Ahí se combinará con la corriente en chorro polar y divergencia en altura, ocasionando los siguientes efectos:

Lluvias fuertes, muy fuertes y puntuales intensas en el occidente, centro y sur del territorio nacional.

Marcado descenso de temperatura sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán, condiciones que se extenderán durante la madrugada del sábado hacia el centro y oriente de la República Mexicana.

De acuerdo con el SMN, la vaguada incluso podría generar una circulación ciclónica durante el fin de semana.

Imagen de satélite que muestra los actuales sistemas en México. SMN

Temperaturas congelantes

Ante la presencia de dichos sistemas, las autoridades pronosticaron temperaturas congelantes, de hasta -10 grados en algunos estados la madrugada del viernes:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: zonas serranas de Durango y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Nuevo León, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Recomendaciones ante clima gélido

En caso de bajas temperaturas, autoridades de Protección Civil aconsejan vestir en capas cubriendo rostro, cabeza, manos y oídos; consumir alimentos nutritivos y bebidas calientes, y cubrir nariz y boca al salir de lugares templados para evitar cambios bruscos.

También piden no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar las habitaciones ni dormir cerca de calentadores, ya que la combustión en espacios cerrados produce monóxido de carbono, un gas tóxico, imperceptible y potencialmente mortal.

De igual manera, llaman a mantener ventilación adecuada en caso de usar chimeneas o calentadores, así como a cuidar a los grupos vulnerables: menores de edad, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, adultos mayores, además de mascotas y animales de compañía.

SPB