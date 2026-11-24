Una mujer perdió la vida y otra persona más resultó lesionada en la Autopista México- Puebla a la altura de San Felipe durante un accidente en motocicleta.

Los primeros reportes indican que, presuntamente, un automóvil impactó la moto, por lo que los tripulantes salieron proyectados hacia el pavimento.

Al caer, la mujer fue arrollada por un tráiler lo que le quitó la vida casi de manera instantánea.

Los paramédicos arribaron al sitio para brindarles atención prehospitalaria, sin embargo, la fémina ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a las instancias correspondientes; mientras que el hombre fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado a un hospital.

La vialidad fue abanderada mientras peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla acudían a realizar el levantamiento de cadáver.

Hasta el momento no se reportan detenciones por este incidente, no obstante, se esperan que las investigaciones esclarezcan el caso para deslindar o fincar responsabilidades.

El llamado hacia automovilistas continúa para que respeten los límites de velocidad y extremen precauciones.

Por otro lado, dos accidentes viales movilizaron a los cuerpos de emergencia en el municipio de Ciudad Serdán, Puebla. Bomberos 15 y personal de SUMA intervinieron en ambos servicios.

El primer percance ocurrió sobre la carretera Ciudad Serdán- El Cerezo, a la altura de la central de abastos. Bomberos inspeccionaron el área para descartar riesgos eléctricos y derrames de combustible o fluidos; vialidad estatal quedó a cargo.

El segundo accidente se presentó en el Boulevard José María Morelos, en el cruce con Francisco I. Madero, donde chocaron una motocicleta y un vehículo compacto. Entre los involucrados había un menor de edad; suma valoró a los lesionados y vialidad municipal atendió el reporte.

Serán las autoridades mediante las investigaciones pertinentes, quienes determinarán responsabilidades.

Con información de Cristóbal Lobato

MCS