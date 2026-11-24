Un conductor se salvó de resultar lesionado luego de protagonizar una volcadura a bordo de un automóvil de lujo sobre la avenida Madero, a la altura de la avenida Cuauhtémoc, en el Centro de Monterrey.

El accidente ocurrió cuando el automovilista, identificado como Herminio Perales, de 32 años, vecino de la colonia Vista Hermosa, circulaba en dirección a su domicilio a bordo de un automóvil de alta gama con placas del estado de Nuevo León.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor presuntamente se quedó dormido al volante y circulaba a exceso de velocidad, lo que habría ocasionado que perdiera el control de la unidad y se impactara contra los tubos de contención instalados en la lateral de la avenida Madero.

Debido a la fuerza del choque, varios de los tubos fueron derribados, mientras que el automóvil salió proyectado varios metros hasta terminar volcado sobre el camellón central de la transitada arteria.

El estruendo del impacto alertó a personas que se encontraban en el sector, quienes rápidamente se acercaron para auxiliar al conductor y verificar sus condiciones de salud, mientras solicitaban el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes realizaron las maniobras correspondientes para revisar el vehículo y valorar al automovilista. Tras la evaluación, los rescatistas confirmaron que el hombre no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Sin embargo, debido al accidente, el automóvil presentó daños considerables y quedó sobre el camellón central, además de que varios elementos de contención terminaron derribados sobre la vialidad.

Durante las labores de atención, los rescatistas detectaron una importante cantidad de aceite derramado sobre la superficie de rodamiento, por lo que procedieron a esparcir material absorbente a lo largo de la avenida para evitar que otros conductores perdieran el control de sus vehículos al pasar por la zona.

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Por su parte, personal de Movilidad de Monterrey tomó conocimiento de los hechos y retuvo al conductor, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, para trasladarlo a un dictamen médico que permitiera determinar sus condiciones al momento del percance.

Las autoridades correspondientes quedaron a cargo de las diligencias para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Con información de Ray Elizalde / Noticias N+

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