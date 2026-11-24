Este martes, la Secretaría de Economía (SE) informó que de enero a septiembre de 2026 la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó su máximo histórico, para un periodo similar desde que se tiene registro.

De acuerdo con la SE, nuestro país registró un récord de 43 mil 090 millones de dólares (mdd), una cifra 5.3% superior al monto originalmente publicado para el mismo periodo de 2025 (40,906 mdd).

La SE explicó que este resultado refleja la solidez de los fundamentos macroeconómicos e institucionales del país, así como el impulso del Plan México y reafirma a México como uno de los destinos más atractivos del mundo para la inversión extranjera.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dados a conocer en octubre de 2026, México se posicionó como la sexta economía con mayor captación de IED durante el primer semestre de 2026, únicamente por detrás de Estados Unidos, China, Países Bajos, Brasil y Chequia.

Además, entre enero y septiembre de 2026, la reinversión de utilidades acumuló 34,975 mdd, equivalente al 81.2% del total, para alcanzar el monto más alto desde que se tiene registro. Por su parte, las cuentas entre compañías sumaron 4,315 mdd (10.0%) y las nuevas inversiones alcanzaron los 3,800 mdd (8.8%).

Cabe destacar que la Ciudad de México permaneció como el principal destino de Inversión Extranjera Directa a nivel nacional al captar 19,602 mdd (45.5% del total) de enero a septiembre de 2026. Le siguieron Nuevo León con 4,431 mdd (10.3% del total) en el mismo periodo; Jalisco con 2,707 mdd (6.3% de participación); Baja California con 2,362 mdd (5.5% del total) y Puebla con 1,753 mdd (4.1%).

Comportamiento de la IED por origen

De enero a septiembre de 2026, Estados Unidos se mantuvo como el principal socio inversionista en México, con un flujo de 19,334 mdd, equivalente al 44.9% del total. España se ubicó en la segunda posición con 6,208 mdd (14.4%), seguida por Alemania, con 2,895 mdd (6.7%), Reino Unido, con 2,586 mdd (6.0%) y Canadá, con 2,447 mdd (5.7%).

Estas cinco economías representan el 77.7% del flujo total de IED recibido por México en el periodo de referencia. Estados Unidos y Canadá concentraron 50.5%, lo que es reflejo de la profunda integración de las cadenas de valor en América del Norte.

Con información de N+