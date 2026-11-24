Se instalarán 45 oficinas móviles del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 42 municipios de 22 estados por el cierre de noviembre de 2026, y acá te decimos dónde están y a qué hora cierran los módulos itinerantes para realizar trámites.

Del 23 al 27 de noviembre de 2026, las personas sin cita previa podrán hacer la inscripción al RFC, generar y renovar la e.firma, obtener la Constancia de Situación Fiscal (CSF), además de recibir orientación.

¿Dónde están los módulos móviles del SAT 2026?

Para el cierre de mes, se desplegaron 45 oficinas móviles en 22 estados, gracias a la colaboración del SAT y gobiernos estatales y municipales. Estas son las ubicaciones en cada entidad del país:

Oficinas móviles del SAT en Baja California.

Del 23 al 27 de noviembre, la unidad móvil dará servicio en el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, que se ubica en la calle Paseo de los Esposos núm. 114, Col. Nueva Era.

En la misma semana, estará en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California, que se encuentra en Calzada Universidad núm. 14418, Col. Industrial Internacional Tijuana.

El 24 de noviembre, el módulo de atención del SAT participará en la Segunda Feria de Empleo de San Quintín, donde dará servicio en calle Paseo de los Esposos núm. 114, Col. Nueva Era.

Oficina móvil del SAT en Oaxaca.

En el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa estará del 23 al 27 de noviembre el módulo itinerante del SAT en Av. General Luis Pérez Figueroa s/n, Col. Acatlán de Pérez Figueroa Centro.

Oficina móvil del SAT en Tamaulipas.

Los días 23, 24 y 25 de noviembre, la unidad móvil dará servicio en el municipio de Río Bravo y se instalará en calle Plaza Hidalgo núm. 2, Col. Ciudad Río Bravo Centro.

Oficina móvil del SAT en Zacatecas.

En el Instituto Tecnológico Superior de Jerez habrá un módulo que brindará servicio, del 23 al 27 de noviembre. Estará ubicada en Libramiento Fresnillo-Tepetongo s/n, Fraccionamiento Los Cardos, municipio de Jerez.

Oficina móvil del SAT en Guerrero.

El 24 de noviembre, la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Guerrero recibirá un módulo itinerante del SAT, el cual atenderá en calle Paseo de la Cañada s/n, Col. Alta Progreso, Ciudad de Acapulco.

Oficinas móviles del SAT en Estado de México.

Al municipio de Ixtapan de la Sal arribará la unidad móvil el 24 de noviembre, donde dará servicio en el Centro de Convenciones, ubicado en calle Vicente Guerrero núm. 20, Col. 10 de Agosto.

El 26 de noviembre, dará atención en el municipio de Zumpahuacán. Se instalará en calle Benito Juárez núm. 1, Col. Centro.

Oficina móvil del SAT en Nayarit.

Los días 25, 25 y 26 de noviembre, el módulo itinerante dará servicio en las instalaciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Delegación Nayarit, que se encuentran en Av. Ignacio Allende núm. 42, Col. Tepic Centro.

Oficina móvil del SAT en Puebla.

Del 24 al 26 de noviembre, la Oficina Móvil atenderá a la población del municipio de San Salvador el Seco, en calle Reforma Jilotepec s/n, Col. Centro.

Oficina móvil del SAT en Tlaxcala.

La Oficina de Representación del ISSSTE en Tlaxcala recibirá un módulo de atención del SAT el 24 de noviembre. Estará instalado en calle Miguel Lira y Ortega núm. 69, primer piso, Col. Tlaxcala Centro.

Oficina móvil del SAT en Durango.

El 25 de noviembre, llegará a la comunidad de Villa Las Nieves, la Oficina Móvil, la cual ofrecerá servicio en calle 20 de Noviembre núm. 207, Col. Villa las Nieves, municipio de Ocampo.

Oficina móvil del SAT en Morelos.

En el municipio de Puente de Ixtla habrá un módulo de atención del SAT, que dará servicio, los días 25 y 26 de noviembre, en calle Jardín Juárez s/n, Col. Puente de Ixtla Centro.

Oficina móvil del SAT en Chihuahua.

Estará el 26 de noviembre en Lear Corporation La Cuesta, cuyas instalaciones se ubican en Av. Tecnológico núm. 5176, Col. La Cuesta, Ciudad Juárez.

Oficina móvil del SAT en Michoacán.

El 27 de noviembre, el módulo de atención participará en las actividades del Programa Regional General Lázaro Cárdenas del Río 2026-2030, que se realizarán en el municipio de Chinicuila. Estará ubicado en calle Melchor Ocampo núm. 19, Col. Villa Victoria.

¿A qué hora cierra el SAT en módulos móviles?

El horario de atención en las oficinas móviles del SAT antes mencionadas es de lunes a jueves, de 9:00 a 17:00 horas, y los viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Es importante tener en cuenta que otros módulos instalados en varios estados tendrán horarios diferentes, que son los siguientes:

Oficina móvil del SAT en Chiapas.

En el municipio de La Concordia estará una Oficina Móvil del SAT, del 23 al 27 de noviembre. Se instalará en salida a Guadalupe Victoria, Carretera Cuxtepeques s/n, Col. Independencia. Dará servicio de 9:00 a 15:00 horas.

Oficinas móviles del SAT en Chihuahua.

El módulo itinerante participará en el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, que se realizará en Ciudad Camargo, los días 23, 24 y 25 de noviembre. Brindará atención de 9:00 a 16:00 horas en calle Venustiano Carranza y Manuel Doblado s/n, Col. La Lagunita.

En tanto, el 25 de noviembre estará en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, en un horario de 9:00 a 13:00 horas. Podrá ser ubicado en Av. Universidad Tecnológica núm. 3051, Col. Lote Bravo.

Oficina móvil del SAT en San Luis Potosí.

Del 23 al 27 de noviembre, la Oficina Móvil brindará atención en el municipio de Salinas. Se instalará en calle Mariano Abasolo núm. 1, Col. Salinas de Hidalgo Centro. Dará servicio de lunes a jueves, de 8:30 a 17:00 horas, y el viernes de 8:30 a 15:00 horas.

Oficinas móviles del SAT en Tamaulipas.

El módulo de atención estará el 23 de noviembre en la Oficina Fiscal de Ciudad Mante, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. Las personas podrán ubicarlo en calle Guayalejo núm. 301 Norte, Col. Ciudad Mante Centro, municipio El Mante. No brindará generación de e.firma.

El 24 de noviembre, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, el módulo dará servicio en la Oficina Fiscal de González, que se encuentran en calle Francisco I. Madero núm. 302, Col. Centro, municipio de González.

Como parte de las Caravanas de las Mujeres en la Propiedad Social, el SAT llevará su Oficina Móvil al municipio de Jiménez, el 25 de noviembre, donde atenderá de 10:00 a 15:00 horas, en calle Álvaro Obregón núm. 102, Col. Santander Jiménez Centro. Solo se brindará Constancia de Situación Fiscal y orientación.

El mismo día, habrá un módulo de atención en la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, que se encuentra en Boulevard Universidad núm. 3302, Col. Blanca Navidad. El horario de servicio será de 9:00 a 15:00 horas.

También el 25 de noviembre, estará en la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Altamira, que se ubica en calle Hidalgo núm. 123, Col. Altamira Centro. Atenderá de 9:00 a 15:00 horas.

Oficinas móviles del SAT en Veracruz.

Del 23 al 27 de noviembre, la unidad móvil se instalará en el municipio de Tantoyuca, donde brindará atención en calle Francisco I Madero s/n, Col. Tantoyuca Centro, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Durante la misma semana estará en el municipio de Las Choapas para dar servicio de 9:00 a 15:00 horas, en calle Parque Juárez s/n, Col. Las Choapas Centro.

Oficina móvil del SAT en Durango.

El 24 de noviembre, la Comunidad de Villa Ocampo recibirá un módulo de atención del SAT, el cual atenderá de 9:00 a 16:00 horas, en calle Nellie Campobello y Constitución s/n, Col. Villa Ocampo Centro, municipio de Ocampo.

Oficina móvil del SAT en Guanajuato.

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Dolores Hidalgo, será sede el próximo 24 de noviembre. Atenderá en un horario de 9:00 a 16:00 horas en Av. de los Héroes núm. 77, Col. San Cristóbal.

El 25 de noviembre atenderá a la población del municipio de San Diego de la Unión, donde dará servicio en calle Plaza Principal, núm. 1, Col. Centro, de 9:00 a 16:00 horas.

Oficinas móviles del SAT en Jalisco.

Del 24 al 26 de noviembre, en el municipio de Cabo Corrientes se dará servicio en un horario de 9:00 a 16:00 horas, en calle Portal Hidalgo núm. 12, Col. Centro.

También estará en el municipio de Poncitlán, los días 24 y 25 de noviembre. Brindará atención en calle Zaragoza núm. 76, interior 3, Col. Poncitlán Centro, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Oficinas móviles del SAT en Michoacán.

El 24 de noviembre, el módulo de atención estará en la Feria del Bienestar que se realizará en el municipio de Los Reyes, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Dará servicio de 9:00 a 15:00 horas, en calle San Juan Pamatácuaro s/n, Col. Barrio de Arriba.

También, estará en la Feria del Bienestar que se realizará en Morelia el 25 de noviembre. Estará instalado en la Escuela Secundaria Federal núm. 14 “Amalia Solorzano de Cárdenas”, que se encuentra en calle Europio s/n, Col. Villas del Pedregal. Dará servicio de 9:00 a 15:00 horas.

El 26 de noviembre arribará al municipio de Arteaga, donde brindará atención de 9:00 a 15:00 horas, en calle Vasco de Quiroga núm. 19, Col. Centro.

Oficinas móviles del SAT en Sonora.

El 24 de noviembre, el Instituto Tecnológico de Huatabampo recibirá un módulo de atención, el cual dará servicio de 9:00 a 14:00 horas. Estará instalado en Av. Tecnológico, s/n, Col. Unión, municipio de Huatabampo.

El mismo día, participará en la Feria de Empleo que se realizará en el municipio de Cajeme. Brindará atención de 9:00 a 13:00 horas, en calle 5 de Febrero s/n, Col. Ciudad Obregón. No se dará el servicio de generación de e.firma.

La unidad móvil también estará el 25 de noviembre en la Coordinación Estatal Sonora del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en un horario de 8:00 a 18:00 horas. Podrá ser ubicado en calle Río Santa Cruz núm. 6, Col. Proyecto Río Sonora, Ciudad de Hermosillo.

Oficina móvil del SAT en Ciudad de México.

Los días 25, 26 y 27 de noviembre se dará servicio en las instalaciones del Poder Judicial que se encuentran en Av. Revolución, núm. 1508, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón. El horario de atención será de 9:00 a 15:00 horas.

Oficina móvil del SAT en Oaxaca.

En el municipio de San Pablo Huixtepec estará un módulo de atención, del 25 al 27 de noviembre. Dará servicio en calle Plaza de la Constitución s/n, Col. San Pablo Huixtepec Centro, de 8:00 a 15:00 horas.

Oficinas móviles del SAT en Quintana Roo.

Como parte de la Caravana de Formalización y Progreso, que se realizará el 25 de noviembre en el municipio de Isla Mujeres, el SAT brindará atención en esta localidad a través de su módulo itinerante, el cual estará de 9:00 a 16:00 horas, en Av. Isla Contoy núm. 1222, Col. La Gloria.

El 26 de noviembre, la unidad móvil estará en la 4ta Jornada de la Caravana de Formalización y Progreso, que se llevará a cabo en Playa del Carmen. Dará servicio de 9:00 a 16:00 horas, en Av. CTM, entre 115 y 125 Norte, Manzana 53, Lote 32, Col. Fraccionamiento La Gran Plaza de la Riviera Maya.

Oficina móvil del SAT en el Estado de México.

Como parte de la Caravana de Impulso Económico y Empleo, el SAT llevará su módulo de atención a Cuautitlán Izcalli el próximo 26 de noviembre. Atenderá de 8:00 a 15:00 horas, en Av. Primero de Mayo s/n, Col. Centro Urbano.

PPP