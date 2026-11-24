Los príncipes Guillermo y Kate Middleton fueron víctimas de robo en su residencia en Norfolk, al este de Inglaterra. Autoridades anunciaron la detención de dos hombres, luego de recibir reportes de actividad sospechosa la noche del lunes.

La policía británica informó este martes que las dos personas fueron detenidas en la finca por “robo con allanamiento e intrusión”.

La propiedad estaba desocupada en el momento en que ocurrieron los hechos, señaló la policía de Norfolk en un comunicado. Según la prensa británica, los príncipes de Gales y sus tres hijos estaban en Forest Lodge, su residencia principal en Windsor, en Inglaterra, cerca de Londres.

Luego del reporte por actividad sospechosa, "los agentes se desplazaron hasta allí y se desplegaron medios especializados, entre ellos perros policía, drones y un helicóptero de la unidad aérea de la policía nacional, para apoyar las labores de búsqueda", detalló la policía.

Los diarios británicos The Sun y The Daily Telegraph habían informado sobre la posible intromisión a Anmer Hall, una mansión de 10 dormitorios, propiedad del heredero al trono, situada en la finca privada de Sandringham del rey Carlos III, padre del príncipe Guillermo.

Los príncipes de Gales usan la ⁠residencia de Norfolk como casa de campo para pasar las vacaciones y estancias cortas.

La noticia sobre el robo en la residencia real salió a la luz mientras el príncipe Guillermo visitó al primer ministro británico, Andy Burnham, en el conocido número 10 de Downing Street, residencia oficial de los líderes británicos desde 1735.

Aunque los miembros de la realeza británica suelen relacionarse con líderes políticos y ministros del Gobierno en actos oficiales, las visitas a Downing Street son menos frecuentes.

La reina Isabel II, por ejemplo, cenó con Winston Churchill en Downing Street en 1955, en vísperas de su dimisión, y se convirtió en la primera monarca en posiblemente 200 años en asistir a una reunión del Consejo de Ministros en 2012, durante el año de su Jubileo de Diamante.

Cuando era heredero al trono, el rey Carlos estuvo varias veces en Downing Street ⁠para asistir a reuniones y ver cómo funcionaba el Gobierno, mientras que la princesa Diana, madre de los príncipes Guillermo y Harry, también visitó el lugar hace unos 37 años, en 1989.

En tanto, un portavoz del heredero al trono británico evitó pronunciarse sobre el robo de la residencia de Norfolk por cuestiones de seguridad.

Con información de agencias.

RMT