Avenidas y calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) podrían registrar afectaciones este martes 24 de noviembre por las marchas y protestas convocadas en la capital. Los movimientos tienen distintos puntos de partida.

Una de las marchas partirá del Hemiciclo a Juárez con destino a la Plaza de la Constitución, mientras que otro grupo de trabajadores se reunirá en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y Fray Servando Teresa de Mier, por lo que a lo largo de las protestas habrá cierres.

¿De dónde salen las marchas de hoy en CDMX?

La Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, indicó que la Fundación Diana Sánchez Barrios convocó a una movilización para este martes a las 15:00 horas, que partirá del Hemiciclo a Juárez, ubicado en avenida Juárez número 50, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, y avanzará hacia el Zócalo capitalino, en la Plaza de la Constitución.

La marcha se realizará en el marco del Día Local de la Memoria Trans, con la finalidad de reconocer, preservar y reivindicar la memoria de las personas trans, así como visibilizar la lucha por sus derechos, la igualdad y una vida libre de violencia y discriminación.

Se prevé la participación de alrededor de 500 personas, además del respaldo de organizaciones como la Fundación de Personas Lésbico, Gay, Trans, Bisexual, Intersexual y Queer, Reparación Sobrevivientes Adultas Mayores Trans y la Coalición Nacional de Mujeres Trans en México.

Otra movilización está prevista a las 17:00 horas, cuando integrantes de la Unión General de Trabajadores de México se reúnan en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Los manifestantes exigirán basificación laboral, renivelación de plazas, reinstalación de trabajadores despedidos, salarios dignos, aumento salarial y el cumplimiento o pago de laudos laborales.

Aunque su destino todavía no está definido, no se descarta que el contingente se dirija hacia el Zócalo capitalino, lo que podría generar nuevas afectaciones en vialidades del Centro Histórico.

FBPT